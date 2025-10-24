बिना झंझट, बिना प्रिज़रवेटिव – बच्चों के लिए 5 हेल्दी डिशेज़ जो बनें फटाफट

5 Quick Homemade Snacks: आजकल बच्चों को पैकेटबंद स्नैक्स खाने की आदत हो गई है, लेकिन ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते. घर पर हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स बनाना न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि जल्दी भी तैयार हो जाते हैं, कुछ साधारण सामग्री और थोड़े से टाइम में आप बच्चों को ऐसा स्नैक दे सकते हैं, जो स्वाद में मजेदार और पौष्टिक भी हो. 5 आसान और फाइव-मारिनट स्नैक्स, जो हर मां-बाप के लिए बचाव का तरीका हैं और बच्चों को पसंद आएंगे .

फ्रूट योगर्ट डिप

फ्रूट योगर्ट डिप बच्चों का फेवरेट होता है, इसमें आप दही लें और उसमें छोटे टुकड़ों में कटे फल मिलाएं. थोड़ी शहद या ड्राई फ्रूट्स डालें तो स्वाद और भी बढ़ जाएगा, यह स्नैक जल्दी बन जाता है और फ्रिज में कुछ घंटे तक रखा जा सकता है. बच्चों को ताजगी और मिठास दोनों मिलती है, यह फाइबर और कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है और पेट भरने में भी मदद करता है.

पनीर टिक्की स्नैक

पनीर टिक्की बच्चों के लिए परफेक्ट स्नैक है, थोड़े पनीर को मसाले और हरी मिर्च के साथ मसलकर छोटी टिक्की बना लें. इसे फ्राई या बेक करें सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है, यह स्नैक बच्चों को एनर्जी देता है और हेल्दी भी है. आप इसे हर्ब्स और चीज़ से भी फ्लेवरफुल बना सकते हैं.

वेजिटेबल सैंडविच रोल

सादा ब्रेड या चपाती में सब्जियां जैसे गाजर, खीरा, शिमला मिर्च डालकर रोल बनाएं, थोड़ा चीज़ और हरी चटनी डालें तो बच्चों को स्वाद और भी अच्छा लगेगा. इसे काटकर छोटे टुकड़ों में सर्व करें, यह स्नैक न सिर्फ जल्दी बनता है, बल्कि बच्चों को सब्जियों का स्वाद दिलाने का आसान तरीका भी है. आप इसे फ्रिज में कुछ घंटों तक रख सकते हैं और बच्चों को पौष्टिक और टेस्टी स्नैक दे सकते हैं.

ओट्स और फ्रूट बाइट्स

ओट्स, ड्राई फ्रूट्स और थोड़ी शहद मिलाकर छोटे बाइट्स तैयार करें, इसे फ्रिज में सेट होने दें. बच्चों को चबाने में मज़ा आएगा और यह एनर्जी से भरपूर स्नैक है सिर्फ 5 मिनट की तैयारी में बन जाता है और बच्चों को पैकेटबंद स्नैक्स की जरूरत नहीं रहती.

फ्रूट और नट्स स्मूदी

बच्चों के लिए एक हेल्दी स्मूदी बनाएं केले, स्ट्रॉबेरी या सेब को दूध या दही में ब्लेंड करें. थोड़े ड्राई फ्रूट्स और शहद डालें, यह तुरंत तैयार हो जाता है और बच्चों के लिए हेल्दी, टेस्टी और ठंडा स्नैक है. स्मूदी में विटामिन, कैल्शियम और एनर्जी होती है. बच्चों को पैकेटबंद जूस के बजाय यह घर का बनाया गया हेल्दी ड्रिंक बहुत पसंद आएगा.

