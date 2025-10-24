Home > लाइफस्टाइल > क्या आप भी करते हैं ये गलती? इसलिए जल्दी सड़ जाते हैं आपके फल-सब्ज़ियाँ

क्या आप भी करते हैं ये गलती? इसलिए जल्दी सड़ जाते हैं आपके फल-सब्ज़ियाँ

क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आपकी रसोई में फल और सब्ज़ियाँ सही तरीके से रखी जाती हैं? शायद नहीं! हो सकता है आपकी कुछ छोटी-छोटी आदतें ही उन्हें जल्दी सड़ा रही हों, सच जानने के लिए पढ़िए ये चौंकाने वाली गलतियाँ

By: Anuradha Kashyap | Published: October 24, 2025 6:28:49 AM IST

How To Store Fruits And Vegetables: हम सब चाहते हैं कि फल और सब्ज़ियाँ लंबे समय तक ताजी रहें, लेकिन अक्सर रसोई में कुछ सामान्य आदतें उन्हें जल्दी खराब कर देती हैं। कई बार हम बिना सोचे इन्हें एक साथ रखते हैं या गलती से सही तरीके से स्टोर नहीं करते, इन आदतों से न केवल खाने का स्वाद कम होता है, बल्कि सेहत पर भी असर पड़ सकता है, वो 5 चीज़ें जिन्हें साथ रखने से फल और सब्ज़ियाँ जल्दी सड़ जाती हैं और कैसे आप इसे आसानी से बचा सकते हैं.

सब्ज़ियाँ और फल अलग रखें

अक्सर लोग सब्ज़ियाँ और फल एक ही जगह रखते हैं, जो सबसे आम गलती है. कई फल जैसे केला, सेब या आम एथिलीन गैस छोड़ते हैं, जो सब्ज़ियों को जल्दी पकाकर खराब कर देता है इसलिए हमेशा फल और सब्ज़ियों को अलग-अलग स्टोर करें, फल फ्रिज में या टेबल पर रखे जा सकते हैं, जबकि हरी सब्ज़ियाँ फ्रिज के वेजिटेबल बॉक्स में लंबे समय तक ताजा रहती हैं.

भिगोकर नहीं रखें हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ

हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ जैसे पालक, धनिया या पुदीना अक्सर धोकर स्टोर की जाती हैं लेकिन गीली सब्ज़ियाँ जल्दी सड़ने लगती हैं. बेहतर होगा कि इन्हें धोकर पूरी तरह सुखा लें और एयरटाइट डिब्बे या पेपर टॉवल में लपेटकर फ्रिज में रखें, इस तरीके से नमी कम होगी और सूक्ष्मजीवों से बचाव होगा.

फलों को प्लास्टिक बैग में मत रखें

बहुत लोग फल फ्रिज में प्लास्टिक बैग में रखते हैं, यह आदत फलों को जल्दी खराब कर देती है. प्लास्टिक में नमी फंस जाती है, जिससे फल सड़ने लगते हैं बेहतर होगा कि फलों को पेपर बैग या खुली कटोरी में रखें. खासकर अंगूर, स्ट्रॉबेरी और सेब जैसे फल लंबे समय तक ताजगी बनाए रखने के लिए हवादार कंटेनर में स्टोर करें.

केले और अन्य फल हमेशा अलग रखें

केले, सेब और पपीता जैसे फल एथिलीन गैस छोड़ते हैं, अगर इन्हें अन्य फल या सब्ज़ियों के साथ रखेंगे तो वे जल्दी पककर खराब हो जाते हैं. हमेशा इन्हें अलग से फ्रिज या काउंटर पर स्टोर करें, छोटे बच्चों के लिए यह समझाना भी जरूरी है कि यह सिर्फ एक सुरक्षा उपाय नहीं, बल्कि फलों और सब्ज़ियों की ताजगी बनाए रखने का तरीका है.

भारी सब्ज़ियों को नीचे और हल्की ऊपर रखें

अगर आप आलू, प्याज या टमाटर जैसी भारी सब्ज़ियाँ हल्की सब्ज़ियों के ऊपर रख देंगे तो नीचे की सब्ज़ियाँ दबकर जल्दी खराब हो जाएंग, हमेशा भारी और मजबूत सब्ज़ियों को फ्रिज के नीचे या बॉटम शेल्फ पर रखें, और हल्की सब्ज़ियाँ ऊपर.

