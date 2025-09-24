Navratri 2025: प्याज-लहसुन ही नहीं, ये हरी सब्जियां भी नहीं हैं व्रत-फ्रेंडली!

What to eat during fast: नवरात्रि का पर्व आ गया है, और हर साल की तरह इस बार भी व्रत रखने वाले अपनी डाइट में बदलाव कर रहे हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ प्याज और लहसुन ही नहीं, बल्कि और भी कई ऐसी सब्जियां हैं जो आप व्रत में नहीं खा सकते. इसके बारे में शायद ही आपको पता हो. तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो फास्ट के समय खाना मना है.

आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो, मटर और फूलगोभी को तामसिक माना जाता है. इनका सेवन व्रत के दौरान नहीं किया जाता, क्योंकि ये शरीर में भारीपन और आलस्य का कारण बन सकते हैं. इसके बजाय, व्रत रखने वाले लोग साबूदाना, कुट्टू के आंटे, सिंघाड़े और कच्चे केले जैसे हल्के और पाचक आहारों का सेवन करते हैं.

नारियल पानी पीने से भी मिलती है ताकत

व्रत के दौरान ताजगी और ऊर्जा बनाए रखने के लिए, ताजे फल, नारियल पानी और हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए. ये शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं और मन को शांति प्रदान करते हैं. इस नवरात्रि, अपने आहार में बदलाव लाकर, आप न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी शांति और संतुलन पा सकते हैं.

व्रत के दौरान खाएं ये चीजें

व्रत के दौरान पकवानों में हल्के मसाले और सेंधा नमक का संतुलित उपयोग करना चाहिए. ज्यादा तैलीय या भारी व्यंजन व्रत को कठिन बना सकते हैं और शरीर पर बोझ डाल सकते हैं. साथ ही, खाने के समय पानी की पर्याप्त मात्रा लेना भी जरूरी है ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे और ऊर्जा बनी रहे. इस बार के नवरात्रि में, सही आहार और संतुलित पोषण का ध्यान रखकर आप व्रत का पूरा आनंद ले सकते हैं और स्वास्थ्य को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे.