पुरुषों की सेक्शुअल हेल्थ सुधारने के लिए आसान टिप्स, जानें कैसे मिलेगा फायदा
Home > लाइफस्टाइल > पुरुषों की सेक्शुअल हेल्थ सुधारने के लिए आसान टिप्स, जानें कैसे मिलेगा फायदा

पुरुषों की सेक्शुअल हेल्थ सुधारने के लिए आसान टिप्स, जानें कैसे मिलेगा फायदा

Male Sexual Health: अब समय आ गया है कि पुरुषों की फर्टिलिटी को सिर्फ मर्दानगी से जोड़कर न देखा जाए, बल्कि इसे एक महत्वपूर्ण हेल्थ इश्यू के रूप में समझा जाए. कुछ आम गलतियां हैं, जो पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ पर गंभीर असर डाल सकती हैं और इन्हें समय रहते सुधारना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं वो महत्वपूर्ण बातें…

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: September 20, 2025 6:17:32 PM IST

पुरुषों की सेक्शुअल हेल्थ सुधारने के लिए आसान टिप्स, जानें कैसे मिलेगा फायदा

Male Sexual Health: अब समय आ गया है कि पुरुषों की फर्टिलिटी को सिर्फ मर्दानगी से जोड़कर न देखा जाए, बल्कि इसे एक महत्वपूर्ण हेल्थ इश्यू के रूप में समझा जाए. कुछ आम गलतियां हैं, जो पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ पर गंभीर असर डाल सकती हैं और इन्हें समय रहते सुधारना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं वो महत्वपूर्ण बातें…

पुरुषों की सेक्शुअल हेल्थ और फर्टिलिटी पर ध्यान दें

पुरुषों की सेक्सुअल समस्याओं और फर्टिलिटी को केवल मर्दानगी से जोड़कर देखना गलत है. यह पुरानी सोच अब बदल रही है, और लोग इन मुद्दों पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं. यहां कुछ टिप्स हैं जो आपकी हेल्थ और फर्टिलिटी के लिए मददगार साबित हो सकते हैं.आजकल की लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से 7 में से 6 कपल्स में इनफर्टिलिटी की समस्या देखी जा रही है. कुछ मामलों में यह पूरी तरह ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार यह स्थायी असर छोड़ सकती है. इसलिए देर होने से पहले अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना जरूरी है.

स्ट्रेस कम करें

तनाव और एंग्जायटी पुरुषों में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की बड़ी वजह बनती है. यह स्पर्म क्वालिटी और सेक्स करने की इच्छा (लिबिडो) दोनों को प्रभावित करता है. स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आप ये करें:

रोजाना एक्सरसाइज और योग करें

ध्यान (मेडिटेशन) और डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें

ऐसे काम करें जो आपको खुशी दें, जैसे ट्रिप प्लान करना या हँसी क्लब जॉइन करना

यह भी पढ़े: 

Sexual Health Alert: इन गुप्त रोगों को न करें नजरअंदाज, वरना बर्बाद हो जाएगी पूरी जिंदगी

नींद पूरी लें 

ड्रिंक और स्मोक से दूर रहें

स्मोकिंग और अल्कोहल पुरुषों की फर्टिलिटी पर नकारात्मक असर डालते हैं. रिसर्च में पाया गया है कि स्मोकिंग से स्पर्म काउंट घटता है और उनकी आगे बढ़ने की क्षमता भी कम हो जाती है.

डायट में शामिल करें ऐंटीऑक्सीडेंट्स

सिगरेट का धुआं, प्रदूषण, हाई शुगर डायट और मोटापा स्पर्म प्रोडक्शन पर असर डालते हैं. ऐंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और स्पर्म की हेल्थ को सुधारने में मदद करते हैं.

सप्लिमेंट्स ले सकते हैं

अगर डायट में पोषण की कमी है, तो डॉक्टर की सलाह पर सप्लिमेंट्स लेना फायदेमंद हो सकता है. नींबू और अन्य पोषण युक्त चीजें मेल डिसफंक्शन और फर्टिलिटी सुधारने में मदद करती हैं.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेंसर से भी आगे निकलीं ये 7 हॉट एंड बोल्ड...

September 22, 2025

Shailputri Mantra: आज नवरात्रि के पहले दिन करें माता शैलपुत्री...

September 22, 2025

हुस्न की रानी Madison Beer ने बोल्डनेस से बढ़ाई इंटरनेट...

September 22, 2025

अतरंगी कपड़ों की क्वीन Urfi Javed के बिकनी लुक्स में...

September 22, 2025

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025
पुरुषों की सेक्शुअल हेल्थ सुधारने के लिए आसान टिप्स, जानें कैसे मिलेगा फायदा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

पुरुषों की सेक्शुअल हेल्थ सुधारने के लिए आसान टिप्स, जानें कैसे मिलेगा फायदा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पुरुषों की सेक्शुअल हेल्थ सुधारने के लिए आसान टिप्स, जानें कैसे मिलेगा फायदा
पुरुषों की सेक्शुअल हेल्थ सुधारने के लिए आसान टिप्स, जानें कैसे मिलेगा फायदा
पुरुषों की सेक्शुअल हेल्थ सुधारने के लिए आसान टिप्स, जानें कैसे मिलेगा फायदा
पुरुषों की सेक्शुअल हेल्थ सुधारने के लिए आसान टिप्स, जानें कैसे मिलेगा फायदा