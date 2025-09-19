Sexual Health Alert: इन गुप्त रोगों को न करें नजरअंदाज, वरना बर्बाद हो जाएगी पूरी जिंदगी

Sexual Health : आज के समय में सेक्सुअल हेल्थ एक बड़ी बीमारी बनकर सामने आया है लेकिन लोग इससे जुड़े विषयों पर खुलकर बात नहीं करतें और शर्म के वजह से पीछे भागते हैं. जिसकी वजह से छोटी-छोटी परेशानियां भी समय के साथ बड़ी बीमारियों में बदल जाती हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी, शीघ्रपतन जैसी समस्याए सामान्य हो जाती हैं आइए समझते हैं विस्तार से.

पुरुषों से जुड़ी आम यौन समस्याए

इरेक्टाइल डिसफंक्शन (Erectile Dysfunction)

इसे स्तंभन दोष भी कहते हैं. यह समस्या तब होती है जब हमारे लिंग में पर्याप्त मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जिससे इरेक्शन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है. यह थायरॉयड असंतुलन, टाइप-2 डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से भी जुड़ी हो सकती है.

टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी (Low Testosterone)

बढ़ती उम्र के साथ टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होना सामान्य है, लेकिन आजकल खराब जीवनशैली और गलत खानपान के कारण यह समस्या युवाओं में भी देखी जा रही है. अगर आपको यौन इच्छा में कमी, स्तंभन दोष या लगातार थकान महसूस हो रही है, तो टेस्टोस्टेरोन की जांच ज़रूर करानी चाहिए.

कामेच्छा में कमी (Low Sexual Desire)

यौन इच्छा का कम होना चिंता की बात है, लेकिन अक्सर लोग इस बारे में बात नहीं करते. अगर यह समस्या टेस्टोस्टेरोन की वजह से कम हो रही है, तो डॉक्टर की सलाह लेकर हार्मोन सप्लीमेंट लिया जा सकता है.

शीघ्रपतन (Premature Ejaculation)

अगर यौन संबंध बनाने से पहले या बहुत जल्दी स्खलन हो जाता है, तो यह शीघ्रपतन का संकेत हो सकता है. इसके पीछे तनाव, आत्मविश्वास की कमी, असहज माहौल या संबंध बनाने का डर जैसे कारण हो सकते हैं। इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

पेरोनी रोग (Peyronie’s Disease)

इस समस्या में लिंग टेढ़ा हो जाता है और इरेक्शन के दौरान दर्द महसूस होता है. शर्म या संकोच करने के बजाय डॉक्टर से तुरंत सलाह लें. इलाज के लिए दवा या इंजेक्शन दिए जा सकते हैं और गंभीर स्थिति में सर्जरी भी कराई जा सकती है.