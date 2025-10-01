सड़ रहा है सिंक और हो गया है जाम, इन घरेलू उपायों का करें इस्तेमाल, चुटकियों में महकेगा किचन
Diwali kitchen Tips: दिवाली की सफ़ाई के दौरान किचन सिंक का जाम होना अक्सर एक बड़ी समस्या बन जाता है. लेकिन, उबलते पानी, बेकिंग सोडा और सिरके, प्लंजर या वायर हैंगर जैसे कुछ आसान घरेलू उपायों से इस समस्या को दूर किया जा सकता है.

By: Heena Khan | Last Updated: October 1, 2025 10:13:10 AM IST

sink cleaning
sink cleaning

Kitchen Tips: दीपावली का त्योहार साफ-सफाई और सजावट का होता है. हर घर में हफ्तों पहले से सफाई शुरू हो जाती है. घर का हर कोना चमकता है, लेकिन किचन की सफाई करते समय अगर सिंक जाम हो जाए, तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है. किचन सिंक में अक्सर तेल, ग्रीस और खाना-पीना फंसकर पाइप को बंद कर देते हैं. ऐसे में प्लंबर को बुलाना महंगा और समय लेने वाला हो सकता है. लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर आप खुद ही सिंक की सफाई कर सकते हैं. इससे समय भी बचेगा और त्योहार की तैयारियां भी बिना रुकावट पूरी होंगी.

इस तरह करें सिंक साफ 

सबसे आसान तरीका है सिंक में उबलता हुआ पानी डालना. जब किचन में रोजाना खाना बनता है तो तेल और चिकनाई पाइप में जम जाती है. उबलता पानी इन जमी हुई चीजों को पिघलाने में मदद करता है और पाइप को खोल देता है. यह तरीका न सिर्फ सस्ता है बल्कि पाइप को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता. दूसरा असरदार उपाय है बेकिंग सोडा और सिरका. आधा कप बेकिंग सोडा को पहले सिंक में डालें, फिर आधा कप सफेद सिरका डालें. कुछ देर बुलबुले उठेंगे, जिससे पाइप की गंदगी ढीली हो जाती है. फिर गरम पानी डालें ताकि सब कुछ बाहर निकल जाए. ये उपाय आसान भी हैं और असरदार भी, खासकर त्योहार के समय जब सफाई में देर नहीं करनी होती.

प्लंजर और तार हैंगर से सिंक की सफाई

अगर सिंक का जाम ज्यादा है, तो प्लंजर का इस्तेमाल करें. प्लंजर पाइप में तेज दबाव बनाता है जिससे अंदर फंसी गंदगी बाहर निकल जाती है. ये तरीका कुछ ही मिनटों में असर दिखाता है. अगर प्लंजर नहीं है, तो एक पुराना तार हैंगर लें, उसे सीधा करें और एक सिरे पर छोटा हुक बना लें. इसे धीरे-धीरे ड्रेन में डालें और फंसी हुई चीजों को निकाल लें. ये खासतौर पर तब काम आता है जब हल्का-फुल्का चोक हो. दीपावली की सफाई में इन छोटे-छोटे उपायों से आप बड़ी समस्या को भी आसानी से सुलझा सकते हैं.

