‘अपनी गंदी फोटो भेजो Baby”, छात्राओं से चैतन्यानंद करता था अश्लील बातें; बाबा की WhatsApp Chat देख आंखों पर रखलेंगे हाथ

Chaitanyanand Saraswati WhatsApp Chat: देश का विकास तो हो रहा है लेकिन आज भी महिलाओं की स्थति वैसी की वैसी है. इस युग में भी महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं चाहे वो ऑफिस में हों स्कूल में हों या अपने ही घर में क्यों न हों. आज भी महिलाओं को योन शोषण, दहेज़ प्रथा और अन्य तरह के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है. वहीं अब 17 छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी स्वयंभू बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं. 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए चैतन्यानंद सरस्वती के व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, जिनमें वो लड़कियों के साथ बहुत ही ज्यादा अश्लील बातें कर रहे हैं. वहीं अब दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाबा के मोबाइल समेत सभी डिजिटल डिवाइस ज़ब्त कर लिए हैं.

Whatsapp पर करता था अश्लील बातें

व्हाट्सएप चैट से इस बात का खुलासा हुआ है कि ये बाबा लड़कियों को किस तरीके से शिकार बनाता था. चैट सामने आने के बाद पता चला कि बाबा दिन, रात, सुबह या शाम, किसी भी समय किसी भी छात्रा को कॉल करता और उनसे गंदी-गंदी बाते करने लगता था. इतना ही नहीं बल्की बाबा को छात्राओं को “बच्चियां” भी कहता था. ऐसी एक-दो नहीं, बल्कि छह व्हाट्सएप चैट अब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जो बाबा की काली करतूतों का पर्दाफाश करती हैं. इतना ही यही बल्कि आरोपी बाबा चैतन्यानंद महिलाओं को गहने सहित महंगे उपहार देता था और उनसे योग करते हुए अपनी तस्वीरें व वीडियो साझा करने को कहता था. आरोपी बाबा चैतन्यानंद महिलाओं को गहने सहित महंगे उपहार देता था और उनसे योग करते हुए अपनी तस्वीरें व वीडियो साझा करने को कहता था.



अब हुआ बाबा का पर्दाफाश

वहीं आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी है कि चैतन्यानंद सरस्वती ने महिला कर्मचारियों की तस्वीरें लीं, जिसके बाद उनसे अश्लील बातें कीं और सीसीटीवी निगरानी ऐप के ज़रिए छात्राओं की जासूसी भी की. पुलिस ने ये भी कहा कि कई दिनों तक फरार रहने के बाद 28 सितंबर को आगरा से गिरफ्तार किए गए सरस्वती का उसकी तीन महिला सहयोगियों से आमना-सामना कराया जा रहा है. पुलिस के अनुसार, तीनों बहनें हैं और कथित तौर पर छात्राओं को धमकाकर अश्लील संदेश डिलीट करने के लिए मजबूर करती थीं. वहीं अब इस आरोपी के कई चैट वायरल हो रहे हैं जिन्हे द्केहकर आपके होश उड़ जाएंगे.

गुरुग्राम में भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना खाली हो जाएगी आपकी जेब, जानिए कितना लगेगा जुर्माना!