Baklava Recipe: घर पर बनाना है तुर्की का बकलावा, तो जान लें इसकी आसान रेसिपी

Turkish Sweet Baklava: बकलावा तुर्की की एक फेमस मिठाई है पर अब इसके दीवाने भारत में भी देखे जाते हैं. बाजार में ये बहुत महंगी मिलती है. तो चलिए जानते हैं घर पर इसे बनाने की रेसिपी।

September 8, 2025

baklava recipe
baklava recipe

Homemade Baklava Recipe: बकलावा तुर्की की ट्रेडिशनल मिठाई है. ये एक पेस्ट्री की तरह होती है जो मैदा, चीनी और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करके तैयार की जाती है. तो चलिए जानते हैं कि घर पर आप इसे कैसे आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं.

बकलावा बनाने का स्टेप बाइ स्टेप गाइड:

बकलावा बनाने के लिए इंग्रीडिएट्स

बकलावा बनाने के लिए आपको मैदा, चीनी , बेकिंग पाउडर, नींबू का रस, दालचीनी, कॉर्न फ्लोर, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स जैसे अखरोट, काजू, बादाम और पिस्ता की जरूरत पड़ती है।

बकलावा के लिए सॉफ्ट आटा गूंथें

बकलावा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी पतली-पतली शीट तैयार करेंगे. इसे बनाने के लिए दूध और पानी डालकर मिक्स कर लें। फिर इसके बाद तीन कप मैदा में आधा चम्मच बेकिंग पाउडर को मिलाएं। अब हाथों से इसका मुलायम आटा गूंथ लें. इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख दें।

बकलावा की चाशनी बनाने के लिए

चाशनी बनाने के लिए आप गैस पर पैन चढ़ांए और उसमें 1 कप चीनी डालें फिर आधा कप पानी डाल लें और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दें। मिक्चर को गाढ़ा होने तक पकाएं।

ड्राई फ्रूट्स का मिश्रण बनाने के लिए

बकलावा बनाने के लिए आप ड्राई फ्रू्ट्स जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट को ग्राइंडर में दरदरा पीस लें।

बकलावा के लिए बनाएं फिलो पेस्ट्री

अब एक बाउल में कॉर्न फ्लोर और मैदा को साथ में मिक्स कर लें। फिर चकले पर इसे फैला लें ताकि आटे की लोई चिपके नहीं। आटे की छोटी-छोटी लोई बना लें फिर हर लोई को थोड़ा-थोड़ा बेल ले। सारी लोई के ऊपर कॉर्नफ्लोर वाला मिक्टर छिड़क दें और एक के ऊपर एक रखते जाएं फिर सभी को साथ में पतला बेल लें।

ओवन में करें बेक

अब बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगाएं और बेली हुई लोई में एक-एक लेयर ध्यान से निकालकर ट्रे में रखते जाएं। लेयर के बीच में ड्राई फ्रूट्स का मिक्चर डाल दें। कम से कम 15-16 लेयर तैयार कर लें. फिर ट्रे में चाकू की मदद से पेस्ट्री को शेप दें दे। फिर प्रीहीटेड अवन में 40 मिनट के लिए बेक कर लें। आपका टेस्टी बकलावा पेस्ट्री तैयार है।

