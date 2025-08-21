Home > झारखंड > Jharkhand: शिबू सोरेन को भारत रत्न दिलाने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया जाए- JMM

Jharkhand: शिबू सोरेन को भारत रत्न दिलाने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया जाए- JMM

Jharkhand: झामुमो का आग्रह, शिबू सोरेन को भारत रत्न दिलाने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया जाए

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 21, 2025 17:57:56 IST

Jharkhand: झामुमो का आग्रह, शिबू सोरेन को भारत रत्न दिलाने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया जाए
Jharkhand: झामुमो का आग्रह, शिबू सोरेन को भारत रत्न दिलाने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया जाए

रांची, झारखण्ड से मनीष मेहता की रिपोर्ट 
Jharkhand: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि दिवंगत नेता दिशोम गुरुजी शिबू सोरेन को भारत रत्न दिलाने के लिए प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए।

22 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश होगा

विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि पूरक मानसून सत्र (22 से 28 अगस्त) को ऐतिहासिक बनाते हुए सत्ताधारी दल को चाहिए कि वह गुरुजी के योगदान को सम्मानित करने की पहल करे। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश होगा और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी, वहीं 26 अगस्त को अतिवृष्टि और किसानों की समस्याओं पर विशेष चर्चा के दौरान सदन की आवाज शिबू सोरेन के सम्मान में दिल्ली तक पहुंचानी चाहिए।

UP Politics: ‘पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो बचा..’, एटा में किस पर गुस्से में बेकाबू  हुए CM योगी, जो…

शिबू सोरेन ने नशाखोरी और महाजनी प्रथा के खिलाफ चलाया जन आंदोलन

पांडेय ने गुरुजी के जीवन और संघर्ष को याद करते हुए कहा कि शिबू सोरेन ने नशाखोरी और महाजनी प्रथा के खिलाफ जन आंदोलन चलाया, आदिवासी समाज को शिक्षा और सामाजिक चेतना से जोड़ा और झारखंड अलग राज्य निर्माण की मांग को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाया। उन्होंने मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी हमेशा जनहित को सर्वोपरि रखा।

विधानसभा से पारित हो शिबू सोरेन को ‘भारतरत्न’ देने का प्रस्ताव 

महासचिव ने कहा, “ऐसे महापुरुष को भारत रत्न देने का प्रस्ताव अगर झारखंड विधानसभा से पारित होकर केंद्र सरकार तक जाएगा, तो यह न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक और सामाजिक मूल्यों को गौरवान्वित करेगा। भाजपा के सांसद और विधायक भी इस दिशा में आगे आएं। गुरुजी एक सर्वमान्य नेता और सामाजिक न्याय के योद्धा थे।”

पांडेय ने जोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अब तक गुरुजी को भारत रत्न देने के लिए पहल करनी चाहिए थी। झामुमो का यह प्रस्ताव राज्य और केंद्र स्तर पर शिबू सोरेन की योगदान और आदिवासी समुदाय के प्रति उनकी सेवा को मान्यता दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

Calcutta: शर्मनाक! बांग्लादेशी कहकर किया छात्रों पर हमला – सियालदह बाज़ार में लाठियों और धारदार हथियारों से पिटाई!

Tags: jharkhandShibu Soren
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
Jharkhand: शिबू सोरेन को भारत रत्न दिलाने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया जाए- JMM

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Jharkhand: शिबू सोरेन को भारत रत्न दिलाने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया जाए- JMM

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jharkhand: शिबू सोरेन को भारत रत्न दिलाने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया जाए- JMM
Jharkhand: शिबू सोरेन को भारत रत्न दिलाने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया जाए- JMM
Jharkhand: शिबू सोरेन को भारत रत्न दिलाने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया जाए- JMM
Jharkhand: शिबू सोरेन को भारत रत्न दिलाने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया जाए- JMM
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?