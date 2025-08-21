Home > देश > UP Politics: ‘पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो बचा..’, एटा में किस पर गुस्से में बेकाबू  हुए CM योगी, जो कहा मच जाएगा बवाल!

CM Yogi adityanath: मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निवेश से न केवल प्रत्यक्ष रोजगार मिला है, बल्कि परिवहन, व्यापार और वितरण माध्यमों से जुड़े हजारों लोगों को काम के अवसर भी मिले हैं। यही आत्मनिर्भर भारत की नींव है, यही विकसित भारत की आधारशिला है।

Published: August 21, 2025 17:35:35 IST

CM Yogi adityanath: एटा में सीएम योगी ने गुरुवार (21 अगस्त) को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले भारत को मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने बर्बाद किया और जो कुछ बचा, उसे कांग्रेस और सपा ने विनाश का नया मंजर रचा और देश के सामने पहचान का संकट पैदा कर दिया।

उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की साफ नीयत, स्पष्ट नीति और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नियत के कारण हीआज उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। सीएम योगी ने ये बातें एटा जिले में 750 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित श्री सीमेंट प्लांट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहीं।

सपा-कांग्रेस पर सीधा हमला

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, उनकी नीयत कभी भी सबके विकास की नहीं रही। उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की, हालाँकि सिर्फ अपने परिवार का विकास किया। उनके समय में न तो व्यापारी सुरक्षित था और न ही बेटी।

योगी ने आगे कहा कि यही बड़ा कारण रहा कि देश और राज्य पिछड़ते चले गए। उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार और डबल इंजन वाली यूपी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ देश और प्रदेश को एक नई पहचान दी है।

माफियाओं का गढ़ अब निवेश का केंद्र बन गया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि 8-9 साल पहले एटा अपराध और माफियाओं का गढ़ माना जाता था। गरीब अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। जब नागरिक की संपत्ति ही सुरक्षित नहीं है, तो सरकार उसके कल्याण के लिए क्या करेगी? उस समय यही स्थिति थी।

हालाँकि, आज एटा उत्कृष्ट कानून-व्यवस्था और निवेश के लिए एक नई पहचान बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट से 1500 मेगावाट बिजली तैयार हो रही है और इसके बगल में श्री सीमेंट परिवार ने 750 करोड़ रुपये का नया प्लांट बिठाया है। इससे 500 लोगों को सीधे तौर पर और 3000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिला है।

सीएम योगी ने दिलाई कांग्रेस काल की याद

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निवेश से न केवल प्रत्यक्ष रोजगार मिला है, बल्कि परिवहन, व्यापार और वितरण माध्यमों से जुड़े हजारों लोगों को काम के अवसर भी मिले हैं। यही आत्मनिर्भर भारत की नींव है, यही विकसित भारत की आधारशिला है।

कांग्रेस काल को याद करते हुए सीएम योगी ने कहा कि एक समय था जब सीमेंट कंट्रोल से मिलता था। अगर पहुँच है तो बोरी मिल जाती थी, वरना चोरी-छिपे खरीदना पड़ता था। घर बनाना मुश्किल था। यही कांग्रेस की नीयत और नीति थी। विकास कैसे होता?

