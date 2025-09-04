Home > देश > Odisha News: ट्रेन की चपेट में आया हाथी, गंभीर रूप से घायल, वन विभाग और रेलवे पर उठे सवाल

Odisha News: ट्रेन की चपेट में आया हाथी, गंभीर रूप से घायल, वन विभाग और रेलवे पर उठे सवाल

वन विभाग की मेडिकल टीम और रेलवे अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल हाथी को प्राथमिक उपचार देना शुरू किया। फिलहाल उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी की जा रही है, जबकि उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: September 4, 2025 13:32:00 IST

chakradharpur News, chakradharpur Latest news, Elephant
chakradharpur News, chakradharpur Latest news, Elephant

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha News:  ओडिशा के सुंदरगढ़ ज़िले के राजगंगपुर क्षेत्र से गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। सोनाखान रेलवे स्टेशन के पास एक यात्री ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना सुबह-सुबह उस समय हुई, जब हाथी रेलवे ट्रैक पार कर रहा था और अचानक आई ट्रेन से टकरा गया। मिली जानकारी के मुताबिक, हाथी ट्रैक पार कर रहा था तभी तेज़ रफ़्तार से आ रही यात्री ट्रेन सोनाखान स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। ट्रेन चालक को समय रहते हाथी की मौजूदगी की जानकारी नहीं मिली और वह अचानक सामने आए इस विशालकाय जानवर को बचा नहीं सका। नतीजतन, ट्रेन हाथी से टकरा गई और वह पटरी के पास गंभीर हालत में गिर पड़ा।

बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। सूत्रों के अनुसार, टक्कर के बाद हाथी घायल अवस्था में तड़पता रहा और उसकी हालत बेहद नाज़ुक है। घटनास्थल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें हाथी दर्द से कराहता दिख रहा है।ग्रामीणों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस घटना पर गहरी नाराज़गी जताई है। सूत्रों के मुताबिक यह इलाका पहले से ही “हाथी कॉरिडोर” के रूप में चिह्नित है, जहाँ वन विभाग की सख्त निगरानी होनी चाहिए थी। मगर, कथित तौर पर वन विभाग ने रेलवे को हाथियों की आवाजाही की कोई पूर्व सूचना नहीं दी, जिससे ट्रेन चालक को गति कम करने का मौका ही नहीं मिला।

वन विभाग की मेडिकल टीम

वन विभाग की मेडिकल टीम और रेलवे अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल हाथी को प्राथमिक उपचार देना शुरू किया। फिलहाल उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी की जा रही है, जबकि उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस घटना ने रेलवे और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर वन्यजीवों की मौजूदगी की सूचना समय पर रेलवे तक पहुँचाई जाती, तो ट्रेन की गति कम करके इस हादसे को टाला जा सकता था। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि हाथियों के नियमित मार्ग वाले इलाकों में रेलवे ट्रैकों पर निगरानी बढ़ाई जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

GST में हुआ बड़ा बदलाव..! आम जनता के लिए बड़ा तोहफा, इन जरूरी चीजों पर लगेगा Zero Tax

Tags: elephant viral videoMonorail trainOdisha News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
Odisha News: ट्रेन की चपेट में आया हाथी, गंभीर रूप से घायल, वन विभाग और रेलवे पर उठे सवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Odisha News: ट्रेन की चपेट में आया हाथी, गंभीर रूप से घायल, वन विभाग और रेलवे पर उठे सवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Odisha News: ट्रेन की चपेट में आया हाथी, गंभीर रूप से घायल, वन विभाग और रेलवे पर उठे सवाल
Odisha News: ट्रेन की चपेट में आया हाथी, गंभीर रूप से घायल, वन विभाग और रेलवे पर उठे सवाल
Odisha News: ट्रेन की चपेट में आया हाथी, गंभीर रूप से घायल, वन विभाग और रेलवे पर उठे सवाल
Odisha News: ट्रेन की चपेट में आया हाथी, गंभीर रूप से घायल, वन विभाग और रेलवे पर उठे सवाल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?