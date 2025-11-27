Explainer: भारत की AQI रीडिंग 500 पर क्यों रुक जाती है, जानें आखिर क्या है इसके पीछे की वजह; डिटेल में समझें यहां पर

Delhi Air Pollution: उत्तर भारत में जैसे-जैसे सर्दियाँ दस्तक देती हैं, वैसे-वैसे हवा में धुएँ, धूल, नमी और प्रदूषण का मिश्रण गहराता जाता है. सुबह की शुरुआत अक्सर धुंध और धुएँ की परत के बीच होती है, जिसमें लोगों को आँखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत और लगातार खाँसी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, लखनऊ, पटना जैसे बड़े शहरों में यह परिदृश्य हर साल दोहराया जाता है. सर्दियों में स्थिर हवा, तापमान में गिरावट और हवा में नमी इन प्रदूषकों को जमीन के करीब रोक लेती है.

इसी वातावरण में एक बड़ा सवाल बार-बार उठता है—क्यों अलग-अलग प्लेटफॉर्म, ऐप और वेबसाइट्स एक ही स्थान और समय के लिए अलग-अलग AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) दिखाते हैं? यह सवाल विशेष रूप से तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई ऐप हवा को ‘Hazardous’ बताता है, जबकि दूसरा उसे ‘Very Poor’ या ‘Severe’ तक सीमित दिखाता है. इससे आम लोगों में भ्रम पैदा होता है: आखिर वास्तविक स्थिति क्या है? हमें किस डेटा पर भरोसा करना चाहिए?

इस भ्रम की सबसे बड़ी वजह यह है कि सभी प्लेटफॉर्म एक ही प्रकार की गणना प्रणाली का इस्तेमाल नहीं करते. कुछ सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित होते हैं, जिनके पास सख्त मानक और सीमित रेंज होती है; जबकि कई निजी और वैश्विक प्लेटफॉर्म अलग-अलग सेंसर टेक्नोलॉजी, अलग एल्गोरिद्म और अलग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का उपयोग करते हैं.

सरकारी प्लेटफॉर्म क्यों 500 से आगे नहीं जाते?

भारत में एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए SAFAR (System of Air Quality and Weather Forecasting and Research) और SAMEER (Central Pollution Control Board का ऐप) जैसे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होते हैं. ये ऐप्स आमतौर पर 500 से ऊपर AQI वैल्यू नहीं दिखाते. इसकी वजह है—राष्ट्रीय AQI स्केल की सीमा. भारत सरकार ने AQI मानकों को लगभग एक दशक पहले तैयार किया था, जब “severe” या “गंभीर” प्रदूषण का मतलब ही 400–500 के बीच माना जाता था.

सरकारी स्केल में:

* 0–50: अच्छा

* 51–100: संतोषजनक

* 101–200: मध्यम

* 201–300: खराब

* 301–400: बहुत खराब

* 401–500: गंभीर

यानी 500 के आगे कुछ भी हो—सबको “गंभीर” मान लिया जाता है, जबकि वास्तविक कण-स्तर 700–900 तक भी जा सकता है. लेकिन सरकारी ऐप इसे कभी नहीं दिखाएंगे. इसलिए कई बार लोग असली स्थिति को कम गंभीर समझ बैठते हैं.

निजी और इंटरनेशनल सेंसर अधिक संख्या क्यों दिखाते हैं?

AirVisual, IQAir, PurpleAir, BreezoMeter जैसे प्लेटफॉर्म अपनी सेंसर तकनीक और इंटरनेशनल AQI मानकों के आधार पर वास्तविक PM2.5 और PM10 कणों की सांद्रता का अधिक सटीक रियल-टाइम डेटा दिखाते हैं. यदि हवा में प्रदूषण स्तर अत्यधिक है, तो ये ऐप 600, 700, 800 या 1000 तक भी AQI दिखा सकते हैं.

ये सिस्टम अलग-अलग वजहों से अधिक संख्या दिखाते हैं:

1. अमेरिकन AQI स्केल का उपयोग

कई इंटरनेशनल ऐप अमेरिकी AQI (US AQI) पर आधारित होते हैं. यह स्केल भारत की तुलना में अलग गणना के अनुसार काम करता है और अक्सर उच्च रीडिंग देता है.

2. लो-कोस्ट सेंसर की संवेदनशीलता

निजी सेंसर (जैसे PurpleAir) बहुत संवेदनशील होते हैं और छोटे कणों को भी पकड़ लेते हैं, जिससे उनका AQI स्वाभाविक रूप से अधिक दिख सकता है.

3. फिल्टरिंग एल्गोरिद्म

कुछ ऐप डेटा को “worst-case scenario” या “precautionary alert” के रूप में दिखाते हैं, ताकि यूजर हमेशा सावधानी बरतें.

4. स्थानीय माइक्रो-क्लाइमेट का प्रभाव

निजी सेंसर कई बार छतों, बैलकनी या चौराहों पर लगे होते हैं, जहाँ हवा का बहाव, धूल, ट्रैफिक और औद्योगिक गतिविधियों का सीधा प्रभाव डेटा में दिखता है.

इस प्रकार निजी या अंतरराष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म हवा की स्थिति को अधिक प्रदूषित दर्शाते हैं, जबकि सरकारी सिस्टम कानूनी सीमाओं में रहकर डेटा प्रदर्शित करते हैं.

कौन सा डेटा सही है?

यह सवाल जटिल है, क्योंकि दोनों की उपयोगिता अलग-अलग है:

* सरकारी डेटा मानक और वैज्ञानिक रूप से स्थिर है, लेकिन अक्सर रियल-टाइम ताज़गी कम होती है और AQI सीमित स्केल में दिखता है.

* निजी डेटा अधिक संवेदनशील और रियल-टाइम होता है, लेकिन उसकी सटीकता सेंसर की गुणवत्ता और स्थान पर निर्भर करती है.

यह समस्या हर साल क्यों दोहराई जाती है?

उत्तर भारत की सर्दियों में प्राकृतिक और मानव-जनित कारण मिलकर हवा को स्थिर और प्रदूषित बनाते हैं:

1. फसल जलाना (स्टबल बर्निंग)

पंजाब–हरियाणा में पराली जलाने से भारी मात्रा में PM2.5 दिल्ली–NCR में आता है.

2. वाहनों की संख्या

ज़्यादा ट्रैफिक वाले शहरों में एग्जॉस्ट हवा बिगाड़ता है.

3. कोल और इंडस्ट्रियल उत्सर्जन

फैक्ट्रियों, पॉवर प्लांट्स और निर्माण स्थलों से कण निकलते हैं.

4. सर्दियों का मौसम

– हवा धीमी हो जाती है

– प्रदूषक ऊपर नहीं उठते

– तापमान कम होने से धुआँ जमीन के पास रुकता है

सावधानी कैसे बरतें?

* N95 या N99 मास्क पहनें.

* सुबह के समय बाहर की गतिविधियाँ कम करें.

* एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें.

* कम AQI वाले घंटों में काम बाहर करें.

* बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा मरीजों को विशेष सुरक्षा दें.

* घर में बाहर की हवा कम आने दें.

उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान AQI में भारी उतार-चढ़ाव सामान्य है और सरकारी तथा निजी ऐप्स के बीच डेटा में अंतर असल में उनकी गणना प्रणालियों, सेंसर तकनीक और बेस स्केल में फर्क के कारण होता है. सरकारी प्लेटफॉर्म 500 के बाद AQI नहीं बढ़ाते, जबकि निजी और इंटरनेशनल ऐप्स वास्तविक PM2.5 स्तर को अधिक व्यापक रूप से दर्शाते हैं. इसलिए यूजर को किसी एक प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह निर्भर होने के बजाय—ट्रेंड, श्रेणी (category) और स्वास्थ्य-संबंधी सलाह को प्राथमिकता देनी चाहिए.

