कुणाल कामरा की कुत्ते वाली टी-शर्ट पर बवाल! भड़के BJP-शिवसेना नेता, अब ‘RSS’ को लेकर ध्रुव राठी मैदान में कूदे

Kunal Kamra RSS T-Shirt: स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक बार फिर से कुछ ऐसा किया कि विवादों में आ गए हैं. कुणाल कामरा ने हाल में सोशल मीडिया पर टी-शर्ट में खुद की तस्वीर शेयर की. तस्वीर के बारे में कहा गया कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (RSS) का मजाक उड़ाने की कोशिश की. इसे लेकर वे ट्रोल भी रहे हैं. साथ ही नेताओं की भी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

बीजेपी और शिवसेना नेताओं ने खासतौर पर आरोप लगाया कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का मजाक उड़ाया है. दरअसल, कुणाल कामरा ने टी-शर्ट के साथ सोशल मीडिया पर जो तस्वीर पोस्ट की, उसमें ‘R’ पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है. उसके ऊपर ही एक ‘कुत्ते’ की तस्वीर बनी है. बाकी दो लेटर ‘SS’ साफ दिख रहा है. इसके साथ कैप्शन था- ‘किसी कॉमेडी क्लब में नहीं खींची गई है’.

इसके बाद कुणाल कामरा ने एक और तस्वीर शेयर की. कॉमेडियन ने बुधवार को ‘भारत का संविधान’ प्रिंट वाली टी-शर्ट और डॉक्यूमेंट की एक इमेज पहने हुए फोटो शेयर की और लिखा- ‘इस देश को गुस्सा नहीं, संविधान चलाता है.’

BJP और शिवसेना नेता बोले- यह संघ का अपमान

बीते सोमवार को कुणाल कामरा ने जब पहली तस्वीर शेयर की थी, इसके बाद कई BJP और शिवसेना समर्थकों का कहना था कि यह संघ का अपमान करती है. कुछ ही घंटों में इस तस्वीर पर ऑनलाइन ट्रोलिंग शुरू हो गई और पुलिस कार्रवाई की चेतावनी दी गई.

ध्रुव राठी ने कुणाल कामरा का किया बचाव

इस बीच यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कुणाल कामरा का बचाव किया. उन्होंने बुधवार को कामरा की 24 नवंबर की इमेज को रीपोस्ट करते हुए कहा- “RSS फॉलोअर्स को क्यों लगता है कि इस टी-शर्ट पर RSS लिखा है? ध्यान से देखो, इस पर PSS लिखा है.”

महाराष्ट्र के मंत्री और BJP नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को चेतावनी दी कि पुलिस एक्शन लेगी. उन्होंने कामरा की पोस्ट में कुत्ते की इमेज के साथ RSS का जिक्र करते हुए कहा- “पुलिस ऐसे किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले के खिलाफ एक्शन लेगी.”

वहीं शिवसेना के कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने पोस्ट को जानबूझकर भड़काने वाला बताया. उन्होंने कहा- “पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे को टारगेट किया था और अब उन्होंने सीधे RSS पर हमला करने की हिम्मत की है. BJP को इसका जवाब देने की जरूरत है.”

उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी ने पहले भी शिंदे पर कामरा के कमेंट्स को लेकर उनसे बात की थी. अब, उन्होंने RSS के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने की हिम्मत दिखाई है.

कीर्ति आजाद ने लिखा- कुकुर किस पर लघुशंका कर रहा है?

दूसरी तरफ विपक्ष के नेता एक तरीके से कुणाल कामरा की तरह ही सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर समर्थन करते भी दिख रहे हैं. टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भी इस तरह की तस्वीर शेयर कर कैप्शन लिखा- ‘कुकुर किस पर लघुशंका कर रहा है?’ ऐसे में विवाद के और बढ़ने का संभावना है.

बता दें कि इससे पहले कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर उन पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर खूब हंगामा हुआ था. शिवसेना कार्यकर्ताओं की ओर से मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई थी. इसमें कई FIR दर्ज की गई थीं.