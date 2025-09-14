Hindi Diwas 2025: हिंदी दिवस पर विशेष ‘राष्ट्र कवि दिनकर’
Hindi Diwas 2025: हिंदी दिवस पर विशेष 'राष्ट्र कवी दिनकर' की दो प्रमुख रचनाओं के बारे में जानें

By: Swarnim Suprakash | Last Updated: September 14, 2025 9:50:26 PM IST

हिंदी साहित्य के अमिट हस्ताक्षर रामधारी सिंह ‘दिनकर’ हैं, जिनकी सभी रचनाएं पढ़ने योग्य है पर हिंदी दिवस पर आपको बताएँगे उनकी 2  प्रमुख रचनाओं के बारे में.  

दिनकर की कविता की विशेषताएँ

– दिनकर की कविता में राष्ट्रीय भावना और स्वतंत्रता की भावना का प्रबल समर्थन देखा जा सकता है. 
– दिनकर की ज्यादातर कृतियों में सामाजिक न्याय और मानवता के  एकता की आवश्यकता पर जोर दिया गया है.
– दिनकर की रचनाओं में प्रतीकों और रूपकों का प्रयोग किया गया है, जो कविता को और भी अर्थपूर्ण और प्रभावशाली बनाता है. 

दिनकर की कविता का महत्व

– दिनकर की कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थीं. हमें समाज के विभिन्न मुद्दों पर सोचने के लिए प्रेरित करती हैं दिनकर की रचनाएं. 
– दिनकर की रचनाओं  ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है और हिंदी कविता और साहित्य को  एक नई दिशा दिखाई है.
– दिनकर की रचनाओं  ने राष्ट्रीय भावना और स्वतंत्रता की भावना को प्रेरित किया है जिससे सामाजिक न्याय की बात और भी प्रभावी ढंग से कही जा रही है. 

1. रश्मिराथी

‘रश्मिराथी’ दिनकर जी की एक प्रमुख रचना  है, जो वर्ष 1952 में प्रकाशित हुई थी. यह काव्य संग्रह महाभारत के कर्ण की कहानी पर आधारित है, जो महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र हैं. कर्ण एक महान योद्धा थे, कर्ण अपने जन्म के बाद की घटना के कारण समाज से अलग-थलग थे. दिनकर ने कर्ण के चरित्र के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों की समस्याओं और संघर्षों को उजागर करने का प्रयास किया  है जो आज भी प्रासंगिक है. 

रश्मिराथी में दिनकर जी ने महाभारत के महान योद्धा कर्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाया है, जैसे कि उसके जन्म की परिस्थितियाँ, उसके पालन-पोषण की कथा और उसके जीवन के संघर्ष को  दिनकर ने कविता में उतार कर कर्ण के चरित्र को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है, जो समाज के वंचित वर्गों की समस्याओं और संघर्षों को दर्शाता है. यह समाज के उस वर्ग को सक्षमता का पाठ भी पढ़ता है. 

2.  कुरुक्षेत्र 

“कुरुक्षेत्र” रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है जो वर्ष 1946 में प्रकाशित हुई थी, यह काव्य महाभारत के युद्ध के बाद के समय पर आधारित है. यह कविता संग्रह युद्ध के विनाशकारी परिणामों और युद्ध कीवजह से मानवता की दुर्दशा को दर्शाता है. कविता में दिनकर ने युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद के समय की समस्याओं और संघर्षों को उजागर किया है, जैसे कि मानवता की दुर्दशा, सामाजिक व्यवस्था का पतन, और नैतिक मूल्यों का समाप्त हो जाना. 

इस कविता संग्रह में दिनकर ने भीष्म और युधिष्ठिर के बीच के संवादों के माध्यम से युद्ध के परिणामों पर चिंतन और गहन मंथन किया है. कविता में दिनकर ने युद्ध की व्यर्थता और मानवता की एकता की आवश्यकता पर जोर देने का प्रयास किया है. “कुरुक्षेत्र” दिनकर की एक महत्वपूर्ण रचना  है, जो आज के समय में भी प्रासंगिक है और हमें युद्ध के परिणामों और मानवता की एकता की आवश्यकता पर सोचने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ दूरगामी परिणामों के बारे में सोचने हेतु प्रेरित करती है. 

