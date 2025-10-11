West Bengal: 3 लोगों ने पहले रास्ते में रोका, फिर मेडिकल स्टूडेंट के साथ की दरिंदगी; साथ में मौजूद दोस्त छात्रा को छोड़ भागा

Medical Student Gang Rape: पश्चिम बंगाल (West Bengal) अभी आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार-हत्याकांड से उबर भी नहीं पाया है और राज्य में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं. हाल ही में पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. खबरों के मुताबिक, पीड़िता अपने एक पुरुष मित्र के साथ डिनर पर गई थी. लौटते समय तीन लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया. हैरानी की बात यह है कि छात्रा का दोस्त उसे छोड़कर भाग गया, जिसके बाद आरोपियों ने उसके साथ दरिंदगी की.

शनिवार को पुलिस ने बताया कि ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली पीड़िता दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा थी. घटना मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर हुई. मेडिकल छात्रा का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

छात्रा को बीच में छोड़ भाग गया दोस्त

खबरों के मुताबिक, छात्रा रात करीब साढ़े आठ से नौ बजे के बीच कॉलेज से बाहर गई थी. वह रात करीब दस बजे घर लौट रही थी, तभी उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई. छात्रा के माता-पिता को कल देर रात घटना की जानकारी मिली. वे आज सुबह दुर्गापुर पहुँचे और दुर्गापुर न्यू टाउनशिप पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

पुलिस के अनुसार, तीन लोगों ने छात्रा का रास्ता रोका और उसके साथ मौजूद उसकी सहेली ने उसकी मदद नहीं की और उसे छोड़कर भाग गई. छात्रा के माता-पिता को कल देर रात घटना की जानकारी मिली. वे आज सुबह दुर्गापुर पहुँचे और दुर्गापुर न्यू टाउनशिप पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

पहले पीड़िता से छिना फोन, फिर वापस देने के लिए मांगे पैसे

पुलिस ने बताया कि पीड़िता के दोस्त से भी कल रात पूछताछ की गई. सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. सबूत इकट्ठा करने के लिए एक फोरेंसिक टीम घटनास्थल का दौरा करेगी. मामले में अभी तक किसी भी संदिग्ध की पहचान या गिरफ्तारी नहीं हुई है. मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है.

आरोपियों ने छात्रा को घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी. इसके बाद उन्होंने उसका मोबाइल फोन वापस करने के लिए पैसे की मांग की. पुलिस ने बताया कि उन्होंने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है.

पीड़िता के पिता ने क्या कहा?

इस घटना के बाद, छात्रा के पिता ने कहा कि कॉलेज में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं. घटना के बारे में, छात्रा के पिता ने कहा, “हम आज सुबह यहाँ आए और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मैंने सुना था कि कॉलेज अच्छा है, इसलिए मैंने अपनी बेटी को यहां मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजा था. मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा. यहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं.”

गौरतलब है कि इस घटना के बाद, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की एक टीम रविवार को पीड़िता और उसके परिवार से मिलने और सहायता प्रदान करने के लिए दुर्गापुर जा रही है.

