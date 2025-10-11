दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी…PM मोदी ने किसानों को 42000 करोड़ रुपये की दी बड़ी सौगात
Home > देश > दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी…PM मोदी ने किसानों को 42000 करोड़ रुपये की दी बड़ी सौगात

दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी…PM मोदी ने किसानों को 42000 करोड़ रुपये की दी बड़ी सौगात

Diwali gift for farmers: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से लगभग ₹42,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया.

By: Ashish Rai | Published: October 11, 2025 6:28:07 PM IST

दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी…PM मोदी ने किसानों को 42000 करोड़ रुपये की दी बड़ी सौगात

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: देश भर के लाखों किसानों को आज एक बड़ी सौगात मिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से लगभग ₹42,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया. ₹24,000 करोड़ की प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और ₹11,440 करोड़ के दलहन उत्पादकता मिशन का आज शुभारंभ किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट बटन दबाकर इन योजनाओं का शुभारंभ किया.

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना न केवल 100 आकांक्षी जिलों के किसानों की आय बढ़ाएगी, बल्कि उन्हें कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसलों में विविधता लाने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी. फसल भंडारण सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, सिंचाई सुविधाओं में सुधार किया जाएगा और किसानों के लिए ऋण की उपलब्धता आसान बनाई जाएगी. इसके अलावा, इन जिलों के सभी पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना ₹6,000 भी मिलेंगे.

अफगान मंत्री की ये मजाल! महिला पत्रकारों के साथ हुई ‘बदसलूकी’ नहीं झेल पाईं प्रियंका गांधी; सरकार पर उठाए सवाल

इन योजनाओं का भी शुभारंभ किया गया

प्रधानमंत्री मोदी ने आज कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में ₹5,450 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया. उन्होंने ₹815 करोड़ की अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया.बेंगलुरु और जम्मू-कश्मीर में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र, अमरेली और बनास में उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत असम में एक आईवीएफ लैब की स्थापना, मेहसाणा, इंदौर और भीलवाड़ा में दूध पाउडर संयंत्र, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत असम के तेजपुर में एक मछली आहार संयंत्र, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए बुनियादी ढाँचा, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन बुनियादी ढाँचे का भी शुभारंभ किया गया.

किस 100 जिलों के किसानों को होगा लाभ?

केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सहयोग से 100 आकांक्षी जिलों की सूची तैयार की है. ये जिले राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं, जहाँ किसानों की आय और फसल उत्पादकता अन्य जिलों की तुलना में कम है. केंद्र सरकार का लक्ष्य 2030 तक इन जिलों को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाना है. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन उत्पादकता योजना से लाभान्वित होने वाले 100 जिलों के किसानों की सूची नीचे दी गई है.

क्या-क्या लाभ मिलेंगे?

देश भर के 100 आकांक्षी जिलों के किसानों को 11 मंत्रालयों की 36 से अधिक योजनाओं का लाभ मिलेगा. अनुमान है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत, किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से जोड़ा जाएगा. दलहन की खेती के लिए किसानों को 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए जाएँगे. 88 लाख बीज किट निःशुल्क वितरित किए जाएँगे. इसके अतिरिक्त, प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए ₹25 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी.

रेलवे दिवाली से पहले देगा यात्रियों को स्लीपर वंदे भारत का तोहफा, इस दिन लांच होगी ट्रेन! लोगों को मिलेंगी ये सुविधाएं

Tags: agricultural schemeagriculture developmentdiwali gift for farmerspm dhan dhanya krishi yojanaPM Narendra modi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिवाली में घर की सफाई के लिए अपनाएं यह शानदार...

October 11, 2025

आयुर्वेद में इस समय को माना गया सेक्स के लिए...

October 11, 2025

पीएम किसान सम्मानि निधि पाने के लिए जानें 10 शर्तें

October 11, 2025

इस दिवाली घर पर बनाएं यह बेहतरीन मिठाई, दिल खुश...

October 11, 2025

हेल्दी खाने के शौकीनों के लिए एवोकाडो की मजेदार रेसिपीज

October 11, 2025

दिवाली पर नई कार और इंश्योरेंस: 5 टिप्स जो रखें...

October 11, 2025
दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी…PM मोदी ने किसानों को 42000 करोड़ रुपये की दी बड़ी सौगात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी…PM मोदी ने किसानों को 42000 करोड़ रुपये की दी बड़ी सौगात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी…PM मोदी ने किसानों को 42000 करोड़ रुपये की दी बड़ी सौगात
दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी…PM मोदी ने किसानों को 42000 करोड़ रुपये की दी बड़ी सौगात
दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी…PM मोदी ने किसानों को 42000 करोड़ रुपये की दी बड़ी सौगात
दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी…PM मोदी ने किसानों को 42000 करोड़ रुपये की दी बड़ी सौगात