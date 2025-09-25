26th September weather: नवरात्रि में बारिश बिगाड़ेगी मजा या गर्मी बढ़ाएगी परेशानी? जानिए अपने शहर के मौसम का हाल

26 September weather update: उत्तर भारत से मानसून विदा हो चुका है, लेकिन पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार, 26 सितंबर को नवरात्रि के दौरान पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है. आइए जानते हैं 26 सितंबर को आपके शहर के मौसम का हाल कैसा रहने वाला है?

दिल्ली का मौसम (Delhi weather)

दिल्ली में 26 सितंबर को बारिश की कोई संभावना नहीं है. नवरात्रि और रामलीला के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद है. हालाँकि, इस दौरान तापमान में वृद्धि हो सकती है. तापमान में उतार-चढ़ाव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, इसलिए बच्चों और बुजुर्गों को सतर्क रहने की आवश्यकता है.

बिहार का मौसम (Bihar weather)

बिहार में 26 सितंबर को बारिश की कोई संभावना नहीं है. हालाँकि, कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे. पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण, भोजपुर, बेगूसराय, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में लोगों को गर्मी से परेशानी हो सकती है. गौरतलब है कि जुलाई और अगस्त में हुई भारी बारिश के कारण कई शहरों में बाढ़ आ गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कुछ लोगों की मौत भी हुई थी.

उत्तरप्रदेश का मौसम (Uttarpradesh weather)

उत्तर प्रदेश के लिए 26 सितंबर को बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. मौसम विभाग ने सभी जिलों को ग्रीन ज़ोन में रखा है, यानी किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है. हालाँकि, उमस भरी गर्मी और बढ़ता तापमान परेशानी का कारण बन सकता है. गौरतलब है कि अगस्त में राज्य में भारी बारिश हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप कई इलाकों में बाढ़ आ गई थी.

झारखंड का मौसम (Jharkhand weather)

झारखंड के सभी जिलों के लिए 26 सितंबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसका मतलब है कि इन जिलों में बिजली गिरने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. हालांकि, 27 सितंबर के बाद बारिश फिर से समस्या बन सकती .

पश्चिम बंगाल का मौसम (West bengal weather)

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसका मतलब है कि अगले 24 घंटों में फिर से बारिश होने की संभावना है. हालाँकि, बारिश की तीव्रता पहले की तुलना में कम हो सकती है.

मध्यप्रदेश का मौसम (Madhyapradesh weather)

मध्य प्रदेश के तीन ज़िलों में 26 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर के लिए अलर्ट जारी किया है. लोगों को इस दौरान सतर्क रहने को कहा गया है.

उत्तराखंड का मौसम (Uttarakhand weather)

उत्तराखंड में 26 सितंबर के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. इसका मतलब है कि मौसम विभाग ने सभी ज़िलों को ग्रीन ज़ोन में रखा है. ग्रीन ज़ोन का मतलब है कि कहीं भी बारिश की संभावना है. गौरतलब है कि हाल के दिनों में बादल फटने की घटनाओं में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

हिमाचल का मौसम (Himachal weather)

हिमाचल में 26 सितंबर को बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम विभाग ने सभी ज़िलों को ग्रीन ज़ोन में रखा है. गौरतलब है कि जून से अब तक हिमाचल में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

