Uttarakhand: नैनीताल हाई कोर्ट ने किया राज्य स्थापना दिवस समारोह रद्द
Home > देश > Uttarakhand: नैनीताल हाई कोर्ट ने किया राज्य स्थापना दिवस समारोह रद्द

Uttarakhand: नैनीताल हाई कोर्ट ने किया राज्य स्थापना दिवस समारोह रद्द

Uttarakhand: माननीय नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम के लिए आवंटित 1.50 करोड़ रूपए मुख्यमंत्री रहत कोष में देने का फैसला किया है.

By: Swarnim Suprakash | Published: September 25, 2025 5:47:03 PM IST

Uttarakhand: नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य स्थापना दिवस समारोह के लिए आवंटित 1.50 करोड़ रूपए को मुख्यमंत्री रहत कोष में देने का फैसला किया है.
Uttarakhand: नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य स्थापना दिवस समारोह के लिए आवंटित 1.50 करोड़ रूपए को मुख्यमंत्री रहत कोष में देने का फैसला किया है.

Uttarakhand: उत्तराखंड में नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य स्थापना दिवस को सादगी से मनाने का और शासन द्वारा आवंटित डेढ़ करोड़ की धनराशि आपदा प्रभावितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का जान कल्याणकारी निर्णय लिया है. नैनीताल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल ने नोटिफिकेशन जारी कर यह सूचना सांझा की है. माननीय हाईकोर्ट की स्थापना की रजत जयंती समारोह का प्रस्ताव भी वापस ले लिया गया है.

नैनीताल हाई कोर्ट का फैसला 

उत्तराखंड राज्य में व्यापक रूप से प्राकृतिक आपदाओं ने बहुत परिवारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है जिसको ध्यान में रखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य स्थापना दिवस को सादगी से मनाने का निर्णय किया है. इसके साथ ही माननीय हाई कोर्ट ने आयोजन के लिए शासन की ओर से दिए गए 1.50 करोड़ रूपए की धनराशि को वापस करते हुए इसे आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला किया है.

Namo Bharat: ग्रेटर नोएडा-गुरुग्राम वालों की हो गई बल्ले-बल्ले! घंटो की दूरी अब मिनटों में होगी तय

सभी एक दिन का मूलवेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे

राज्य सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह इस राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में आवंटित करे. यह धनराशि प्रभावित परिवारों की राहत और पुनर्वास के लिए है, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण अत्यधिक कठिनाई का सामना करने के लिए विवश हैं. साथ ही न्यायाधीश गण, रजिस्ट्रार सहित न्यायिक अधिकारी एक दिन के मूल वेतन का भी मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे. 

नैनीताल हाई कोर्ट की अपील 

माननीय नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के न्यायिक अधिकारियों तथा उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के अधीनस्थ सभी कर्मचारियों से भी सहयोग के लिए इसी प्रकार का स्वैच्छिक योगदान का आह्वान भी किया है. ऐसे संकल्पों से न्यायपालिका की प्रतिबद्धता दिखाई देती है कि वह इस आवश्यकता के समय में उत्तराखंड के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ी है और उनकी राहत और पुनर्वास के लिए समर्थन और हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है.

अब ISRO की मदद से बॉर्डर पर दुश्मनों पर रखी जाएगी सख्त नज़र

Tags: Nainital High Court DecisionNainital News UpdateState Establishment Day CelebrationUttarakhand Foundation Day 2024uttarakhand news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
Uttarakhand: नैनीताल हाई कोर्ट ने किया राज्य स्थापना दिवस समारोह रद्द

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Uttarakhand: नैनीताल हाई कोर्ट ने किया राज्य स्थापना दिवस समारोह रद्द

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Uttarakhand: नैनीताल हाई कोर्ट ने किया राज्य स्थापना दिवस समारोह रद्द
Uttarakhand: नैनीताल हाई कोर्ट ने किया राज्य स्थापना दिवस समारोह रद्द
Uttarakhand: नैनीताल हाई कोर्ट ने किया राज्य स्थापना दिवस समारोह रद्द
Uttarakhand: नैनीताल हाई कोर्ट ने किया राज्य स्थापना दिवस समारोह रद्द