Weather update: यूपी-बिहार में उमस भरी गर्मी का कहर, जानें अपने शहर के मौसम का हाल

kal ka mausam: देश भर में मानसून एक बार फिर करवट ले रहा है. दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्य उमस भरी गर्मी झेल रहे हैं. वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में बादल फटने और भूस्खलन जैसी आपदाओं से लोगों को भारी नुकसान हो रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, मानसून की वापसी शुरू हो गई है. हालाँकि, मानसून अपनी वापसी को यादगार बना रहा है. आइए जानें कल आपके शहर के मौसम का मिजाज

आईएमडी के अनुसार, 25 सितंबर के आसपास म्यांमार-बांग्लादेश तटों से दूर, बंगाल की खाड़ी के पूर्व-मध्य और उससे सटे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की उम्मीद है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 20 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

दिल्ली-एनसीआर का मौसम (Delhi weather)

पिछले 24 घंटों में दिल्ली-एनसीआर के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आया है. 20 सितंबर को राजधानी में आसमान ज़्यादातर साफ़ रहेगा, हालाँकि कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.

उत्तर प्रदेश का मौसम (Uttarpradesh weather)

उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदल रहा है। आने वाले दिनों में उमस भरी गर्मी पड़ सकती है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल कुछ जगहों पर ही बारिश की संभावना है। हालाँकि, इस दौरान राज्य में कहीं भी भारी बारिश का अनुमान नहीं है. इसके अलावा, 20 और 21 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ़ रहने की संभावना है. जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

कितने अमीर हैं Aryan Maan? संजय दत्त से है खास कनेक्शन

बिहार का मौसम (Bihar weather)

आज बिहार के कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार, 20 सितंबर को राज्य में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है. हालाँकि, अगले कुछ दिनों तक उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करती रहेगी.

उत्तराखंड में मौसम (Uttarakhand weather)

उत्तराखंड में बादलों का कहर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने अगले दो-तीन दिनों के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में मौसम संबंधी गतिविधियों के लिए अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के अनुसार, शनिवार को देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी और हरिद्वार में गरज के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

हैदराबाद का मौसम (Hydrabad weather)

तेलंगाना में मौसम काफी अनुकूल है. पिछले 24 घंटों में हैदराबाद में भारी बारिश हुई है, जिससे शहर में बाढ़ आ गई है. आईएमडी के अनुसार, चंद्रयानगुट्टा, बालकमपेट, मेहदीपटनम, सिकंदराबाद, खैरताबाद और अन्य इलाकों में भारी बारिश हुई है। अगले 24 घंटों में राज्य भर के कई शहरों में मौसम की गतिविधियां जारी रहने की उम्मीद है। इस बीच, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश दर्ज की जा रही है.

क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष को मिलती है विधायक जितनी पावर?