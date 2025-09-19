कितने अमीर हैं Aryan Maan? संजय दत्त से है खास कनेक्शन
दिल्ली छात्र संघ चुनाव में ABVP के आर्यन मान ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है. वह DUSU के नए अध्यक्ष होंगे.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: September 19, 2025 3:42:54 PM IST

Aryan Maan: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के आर्यन मान (Aryan Maan) ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने NSUI की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार जॉसलिन नंदिता चौधरी (Jocelyn Nandita Choudhary) को 16,196 मतों से हराया। उन्होंने मतगणना के पहले दौर से ही बढ़त बनाए रखी और अंतिम दौर तक बढ़त बनाए रखी।

कौन हैं Aryan Maan ?

आर्यन मान को कुल 28,841 वोट मिले, जबकि जॉसलिन नंदिता चौधरी को 12,645 वोट मिले। पिछली बार जब NSUI ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था, तब आर्यन मान मूल रूप से हरियाणा के लोवा कलां गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बहादुरगढ़ के सेंट थॉमस स्कूल से पूरी की। उन्होंने दिल्ली के वसंत कुंज स्थित जीडी गोयनका स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस स्थित हंसराज कॉलेज से बी.कॉम. की डिग्री हासिल की। ​​वह वर्तमान में DUSU से लाइब्रेरी साइंस में एमए कर रहे हैं।

राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉलर

उनका नाम पिछले डूसू चुनावों में एबीवीपी की संभावित सूची में भी था, लेकिन उस समय वे चुनाव नहीं लड़ पाए थे। आर्यन मान एक राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उन्होंने दिल्ली टीम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेला है। उन्हें खेल कोटे के माध्यम से डीयू में प्रवेश भी मिला था।

पिता एक बड़े शराब व्यवसायी 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आर्यन के पिता सिकंदर हरियाणा के एक बड़े शराब व्यवसायी हैं। झज्जर में उनकी एडीएस स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक शराब निर्माण कंपनी है। वे कंपनी के कार्यकारी निदेशक हैं। वे दो बार अपने गाँव के सरपंच भी रह चुके हैं।

संजय दत्त से खास कनेक्शन

चुनाव से पहले बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त का एक रील 70 लाख से ज़्यादा बार देखा गया और वायरल हो गया। इसमें दत्त ने एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आर्यन मान को अपना भतीजा बताया और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से एबीवीपी उम्मीदवारों के लिए भारी मतदान करने की अपील की।

