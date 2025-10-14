15 october Weather: उत्तर में जमने लगी ठंड, दक्षिण में बरस रही बारिश! जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारतीय राज्यों में बुधवार, 15 अक्टूबर को सुबह और रात दोनों समय शीतलहर जारी रहेगी. इससे पहले, दक्षिण भारतीय क्षेत्रों ओडिशा, केरल और माहे, असम और मेघालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कई स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई.

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, असम और मेघालय, बिहार और पश्चिमी राजस्थान में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है. पंजाब और जम्मू-कश्मीर, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, विदर्भ, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल और माहे के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा. आइए जानते हैं अन्य राज्यों में मौसम का हाल.

मध्य प्रदेश में मौसम कैसा है?

मध्य प्रदेश में मानसून की पूरी तरह से विदाई के बाद भी बारिश नहीं रुकी है. मौसम विभाग के अनुसार, 15 और 16 अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी. हालाँकि, हवा की दिशा में बदलाव के कारण राज्य में रातें काफ़ी ठंडी हो गई हैं.

दिल्ली-एनसीआर में मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली-एनसीआर में मौसम फ़िलहाल साफ़ है. सुबह से ही धूप खिली रहने से दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है. हालाँकि, रात का तापमान मध्यम है, जिससे ठंड का एहसास हो रहा है. IMD के अनुसार, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

बिहार में मौसम और सर्द हो रहा है. दिवाली तक सुबह और शाम की ठंडक और बढ़ेगी. मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो-तीन दिनों तक मौसम के बिगड़ने की कोई संभावना नहीं है. फ़िलहाल, राजधानी पटना समेत अन्य ज़िलों को ग्रीन ज़ोन में रखा गया है. तापमान धीरे-धीरे गिरेगा. इसी तरह, झारखंड में मौसम साफ़ रहने की उम्मीद है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट है.

उत्तर प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा?

उत्तर प्रदेश में आसमान साफ ​​होने से ठंड का एहसास बढ़ गया है. मौसम विभाग के अनुसार, कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश का अनुमान नहीं है. आईएमडी के अनुसार, सुबह कोहरा छाया रहेगा और रात में ओस की मात्रा बढ़ेगी.

राजस्थान में मौसम की स्थिति

मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में पूर्वी हवाएँ सक्रिय हो गई हैं. इसके चलते राज्य के कई इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. आईएमडी ने जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू और सीकर समेत अधिकांश जिलों में दिन के तापमान में वृद्धि और रातें ठंडी रहने का अनुमान लगाया है. अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है.

