भारत के सबसे 10 अमीर व्यक्तियों की लिस्ट, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी शीर्ष पर, जानें नेटवर्थ

Top 10 richest indians in 2025: भारत 200 से अधिक अरबपतियों के साथ एक महत्वपूर्ण वैश्विक प्रभाव बना रहा है, जिसकी संयुक्त कुल संपत्ति 941 बिलियन डॉलर है, और 2025 में दुनिया भर में सबसे अधिक अरबपतियों वाले देशों में तीसरे स्थान पर है.
हालांकि, पिछले सप्ताह जारी फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, भारत के लगभग दो-तिहाई सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति में गिरावट आई है, साथ ही उनकी संयुक्त संपत्ति 1 ट्रिलियन डॉलर में 9 प्रतिशत की गिरावट आई है.
8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग से सैलरी में जबरदस्त उछाल- पढ़ें जानकारी
अंबानी पहले नंबर पर
रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और निदेशक मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी अनुमानित कुल संपत्ति अक्टूबर 2025 तक 105 बिलियन डॉलर है. दूसरे स्थान पर अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी हैं, जिनकी कुल संपत्ति 92 बिलियन डॉलर है, जो उनके परिवार के साथ साझा की गई है. वहीँ, इस सूची में एकमात्र महिला ओपी जिंदल समूह की प्रमुख सावित्री जिंदल तीसरे स्थान पर हैं.
हालांकि शीर्ष 10 सबसे अमीर भारतीयों की सूची पिछले साल से काफी हद तक अपरिवर्तित रही है- रैंकिंग में उल्लेखनीय बदलाव के साथ-भारती एंटरप्राइजेज के सुनील भारती मित्तल तीन स्थान ऊपर उठकर चौथे स्थान पर आ गए हैं, इससे पहले वे 2008 में इस स्थान पर थे.
ये नीचे की ओर खिसके
एचसीएल टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और अध्यक्ष, टेक अरबपति शिव नादर , जो पिछले साल चौथे सबसे अमीर व्यक्ति थे, 2025 में पांचवें स्थान पर खिसक गए. डीमार्ट ( एवेन्यू सुपरमार्ट्स ) के राधाकिशन दमानी इस साल की शुरुआत में 10वें स्थान से छठे स्थान पर पहुंच गए.
इस बीच, लक्ष्मी मित्तल, कुशल पाल सिंह और रवि जयपुरिया शीर्ष 10 की सूची से बाहर हो गए और क्रमशः 11वें, 12वें और 17वें स्थान पर आ गए.
2025 में शीर्ष 10 सबसे अमीर भारतीय:कुल निवल संपत्ति के आधार पर रैंकिंग (अक्टूबर 2025 तक)
|रैंक
|नाम
|कुल संपत्ति (अमेरिकी डॉलर, बिलियन में)
|कंपनी का नाम
|उद्योग
|1
|मुकेश अंबानी
|$105 बी
|रिलायंस इंडस्ट्रीज
|विविध
|2
|गौतम अडानी और परिवार
|$92 बी
|अडानी समूह
|विविध
|3
|सावित्री जिंदल और परिवार
|$40.2 बी
|जिंदल समूह (ओपी जिंदल समूह)
|धातु एवं खनन
|4
|सुनील मित्तल और परिवार
|$34.2 बी
|भारती एंटरप्राइजेज (एयरटेल)
|दूरसंचार
|5
|शिव नादर
|$33.2 बी
|एचसीएल टेक्नोलॉजीज
|तकनीकी
|6
|राधाकिशन दमानी और परिवार
|$28.2 बी
|डीमार्ट (एवेन्यू सुपरमार्ट्स)
|फैशन खुदरा
|7
|दिलीप सांघवी और परिवार
|$26.3 बी
|सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज
|स्वास्थ्य देखभाल
|8
|बजाज परिवार
|$21.8 बिलियन
|बजाज समूह
|विविध
|9
|साइरस पूनावाला
|$21.4 बिलियन
|सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
|स्वास्थ्य देखभाल
|10
|कुमार बिड़ला
|$20.7 बिलियन
|आदित्य बिड़ला समूह
|विविध
नोट: यह सूची फोर्ब्स इंडियाज़ 100 में से है, और चूंकि स्टॉक की कीमतें नियमित रूप से उतार-चढ़ाव करती रहती हैं, इसलिए निवल मूल्य भी तदनुसार बदल सकता है.
FASTag से कमाएं 1000 रुपये: NHAI की नई योजना, जाने कब और कैसे?