Aaj Ka Mausam: बारिश से होगी नवंबर की शुरुआत! 6 नवंबर तक बारिश-ठंड का ‘डबल अटैक’, जान लें आज अपने शहर का हाल

आईएमडी ने 1 से 6 नवंबर तक उत्तर प्रदेश और बिहार में लगातार बारिश और तेज़ हवाओं का अलर्ट जारी किया है. इस बीच, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में 4 नवंबर तक हल्की बूंदाबांदी और बादलों की आवाजाही की संभावना है, जिसके बाद तापमान में तेज़ी से गिरावट आएगी और मौसम कड़ाके की सर्दी की ओर बढ़ने लगेगा. मौसम विभाग ने सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊँचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है, जिससे ठंड और बढ़ेगी. अगले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्य चक्रवात मोंटा से प्रभावित रहेंगे.

उत्तर प्रदेश में सर्दी का मौसम

उत्तर प्रदेश में 6 नवंबर तक बेमौसम बारिश जारी रहने की उम्मीद है. आईएमडी के अनुसार, अगले सप्ताह से सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है. पश्चिमी हवाओं के कारण शनिवार से रात के तापमान में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में 6 नवंबर तक बारिश और बूंदाबांदी जारी रहने की उम्मीद है.

पश्चिम बंगाल पर चक्रवात मोन्था का प्रभाव

पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अगले 24 घंटों के लिए मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने कहा कि भीषण चक्रवाती तूफान ‘मोन्था’ मध्य छत्तीसगढ़ पर प्रभावी बना हुआ है और इसके पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार की ओर बढ़ने की संभावना है. मौसम विज्ञानियों ने कहा कि मंगलवार को आंध्र प्रदेश में दस्तक देने वाला यह तूफान अब धीमा पड़ रहा है.

दिल्ली में मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली में धूप और छांव का मिश्रण जारी है. बादलों की आवाजाही के बावजूद, बारिश की कोई चेतावनी नहीं है. सप्ताहांत में मौसम शुष्क और सुहावना रहेगा, लेकिन धुंध और प्रदूषण के कारण बाहर निकलना मुश्किल होगा. मौसम विभाग के अनुसार, 4 नवंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है. सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता पिछले कुछ दिनों की तुलना में थोड़ा सुधरी है और बेहद खराब श्रेणी से खराब श्रेणी में आ गई है.

राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

राजस्थान में बारिश लाने के लिए एक नया मौसम चक्र जारी है. जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। आईएमडी के अनुसार, अगले 24 घंटों में जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के साथ-साथ आसपास के जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

देश से कांग्रेस ने 86 साल तक छुपाया सच! सरदार पटेल पर मुस्लिम लीग ने करवाये थे 2 जानलेवा हमले?

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मौसम

उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी ने मौसम में बदलाव किया है. आईएमडी ने 1 से 4 नवंबर तक पूरे राज्य में शुष्क मौसम का अनुमान लगाया है. हालाँकि, 5 नवंबर को चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में गरज के साथ बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे तापमान में भारी गिरावट और कड़ाके की ठंड पड़ सकती है.

अरुणाचल प्रदेश पर चक्रवात का प्रभाव

शनिवार से अरुणाचल प्रदेश में तेज़ हवाओं और गरज के साथ भारी बारिश का अनुमान है. आईएमडी के अनुसार, तवांग, पश्चिम कामेंग, लोअर सुबनसिरी और अंजॉ में विभिन्न स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है, जिसके कारण इन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. निचली दिबांग घाटी में कुछ स्थानों पर गरज के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है. बारिश के कारण कुछ स्थानों पर भूस्खलन भी हो सकता है.

बिहार में कल कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में उत्तर और उत्तर-पूर्वी बिहार में भारी मौसमी हलचल की संभावना है. आईएमडी के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 1 से 2 नवंबर तक, पटना, गया, भागलपुर, मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और मधेपुरा में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

अकबरूद्दीन की तरह फिसली अरविंद केजरीवाल की जुबान, क्या गुजरातियों पर बयान देकर फंस गए दिल्ली के पूर्व सीएम