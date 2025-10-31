Home > देश > अकबरूद्दीन की तरह फिसली अरविंद केजरीवाल की जुबान, क्या गुजरातियों पर बयान देकर फंस गए दिल्ली के पूर्व सीएम

अकबरूद्दीन की तरह फिसली अरविंद केजरीवाल की जुबान, क्या गुजरातियों पर बयान देकर फंस गए दिल्ली के पूर्व सीएम

Gujrat news: आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि अगर एक दिन के लिए पुलिस हटा दी जाए तो गुजरात के किसान भाजपा नेताओं को दौड़ा-दौड़ा कर पीटेंगे और उनका जीना दुश्वार कर देंगे.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 31, 2025 8:40:40 PM IST

Gujarat News: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखा निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अगर गुजरात से एक दिन के लिए पुलिस हटा दी जाए तो भाजपाइयो का जीना मुहाल हो जायेगा. किसान उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर पीटेंगा. वे बहुत घमंडी हो गया है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने बहुत फायदा उठाया है और उन्हें लूटने नहीं देंगे.

किसान ने 30 साल से भर भरकर वोट दिया

केजरीवाल ने कहा कि पिछले 30 सालों से किसानों ने भर भरकर भाजपा को वोट दिया है. 30 साल से आपने उन्हें इस उम्मीद से वोट दिया है कि एक दिन ये लोग आपके बच्चों को जेल भेज देंगे. लेकिन अब यह पार्टी बहुत घमंडी हो गई है. आज गुजरात के किसान इतने गुस्से में हैं कि अगर एक दिन के लिए भी पुलिस हटा दी जाए, तो ये किसान भाजपाइयों को उनके घरों से घसीट-घसीट कर पीटेंगे. बस एक दिन के लिए गुजरात से पुलिस हटा दो और पूरे गुजरात में भाजपाइयों का जीना मुहाल हो जाएगा.

ट्रंप के सामने कुछ नही

उन्होंने कहा कि इस समय सभी किसान 400 से ज्यादा मंडियों में जमा है. सभी मंडियों में विरोध प्रदर्शन कर रहें है. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका भाजपा को धमकाता है, लेकिन ट्रंप की मौजूदगी में उनकी कोई बात नही. बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि भाजपा इतनी कायर है कि अमेरिका उन्हें रोज धमकाता है. ट्रंप अमेरिका आने वाले कपास पर आयात शुल्क हटाने की बात कहते हैं और भाजपा तुरंत उसे हटा देती है. 

भाजपा ट्रंप के इशारों पर नाचती 

पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जब ट्रंप रूस से तेल न खरीदने की बात कहते है, तो भाजपा तेल खरीदना बंद कर देती है. ट्रंप कहते हैं कि हमने भारत-पाक युद्ध खत्म किया. लेकिन बीजेपी वालों की हिम्मत नहीं कि कुछ कह सके. ट्रंप कहत है कान पकड़ कर खड़े हो जाओ, नीचे बैठ जाओ ये लोग बैठ जाते है. उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप के सामने उनकी पैंट गीली हो जाती है. ट्रंप की मौजूदगी में उनकी कोई बात नही. वे सिर्फ़ गरीब किसानों को धमका सकते हैं और उन्हें जेल भेज सकते है. शर्म करो भाजपा वालों, मर्द हो तो ट्रंप को धमकाओ.

Tags: aam aadmi partyarvind kejriwalBJPgujrat news
