Weather Alert: बंगाल की खाड़ी से उठेगा तूफान, आसमान से ‘कयामत’ बनकर बरसेगा बादल; IMD का अलर्ट
Home > देश > Weather Alert: बंगाल की खाड़ी से उठेगा तूफान, आसमान से ‘कयामत’ बनकर बरसेगा बादल; IMD का अलर्ट

Weather Alert: बंगाल की खाड़ी से उठेगा तूफान, आसमान से ‘कयामत’ बनकर बरसेगा बादल; IMD का अलर्ट

IMD Weather Alert: बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम की वजह से उत्तर पूर्वी मानसून की शुरुआत होने वाली है. जिसकी वजह से दक्षिण भारत में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: October 12, 2025 9:15:48 AM IST

Weather Update
Weather Update

Today Weather Update: देश के अलग-अलग राज्यों में अक्टूबर के महीने का लगभग आधा दिन बीत चुका है. आज 12 अक्टूबर है. दिल्ली में लोगों को ठंड महसूस होने लगा है. मौसम विभाग ने बताया कि कुछ दिनों के विराम के बाद मानसून की वापसी फिर से शुरू हो गई है. अगले दो-तीन दिनों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून के विदा होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. हालांकि, मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर मानसून (Northeast Monsoon) की जल्द शुरुआत करने की संभावना जताई है. पूर्वोत्तर मानसून को रिट्रीटिंग मानसून (Retreating Monsoon) के नाम से भी जाना जाता है.

मौसम विभाग ने क्या बताया? (What did the Meteorological Department say?)

मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित हुआ है. यह प्रणाली पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में नमी के कारण यह फिर सक्रिय हो रहा है. मौसम विभाग ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे इस सिस्टम के कारण उत्तर-पूर्वी मानसून की शुरुआत होने वाली है. इसे काफी प्रचंड माना जाता है, जिससे दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ते हैं. यह मानसून दक्षिण भारतीय राज्यों में काफी तबाही मचाता है. मौसम विभाग ने बताया कि इसके दो-तीन दिनों में शुरू होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें :-

ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो तो क्या मिलेगा थर्ड पार्टी क्लेम, जाने SC ने इस पर क्या स्पष्टीकरण दिया?

किन-किन राज्यों में होगी भारी बारिश? (Which states will experience heavy rain?)

मौसम विभाग ने तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर-पूर्वी मानसून के कारण दक्षिण भारतीय राज्यों में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर कहा है कि अगले 24 घंटों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा के साथ-साथ पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों जैसे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भारी बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी (Meteorological Department issued a warning)

मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में एक नए चक्रवात के बनने की चेतावनी जारी की है, जो मानसून के दूसरे चरण की शुरुआत का संकेत है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि अगले 48 घंटों में यह तेज हो सकता है, जिससे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है. पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी विक्षोभ और नमी के कारण बारिश फिर से सक्रिय हो गई है. तटीय इलाकों में 100-150 मिमी बारिश होने की संभावना है. लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

यह भी पढ़ें :- 

West Bengal: 3 लोगों ने पहले रास्ते में रोका, फिर मेडिकल स्टूडेंट के साथ की दरिंदगी; साथ में मौजूद दोस्त छात्रा को छोड़ भागा

Tags: Heavy Rain ForecastNortheast MonsoonRetreating MonsoonToday Weather Updateweather forecast
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहें मुलायम और...

October 13, 2025

बला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईं

October 12, 2025

कॉटन साड़ी बनती जा रही है पापड़ जैसी कड़क, तो...

October 12, 2025

गंजेपन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस आजमाकर देखें ये...

October 12, 2025

आखिर किस वजह से रात को नही आती है नींद?...

October 12, 2025

रोजाना चेहरे पर लगाएं ये चमत्कारी मीठी चीज, फायदे सुन...

October 12, 2025
Weather Alert: बंगाल की खाड़ी से उठेगा तूफान, आसमान से ‘कयामत’ बनकर बरसेगा बादल; IMD का अलर्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Weather Alert: बंगाल की खाड़ी से उठेगा तूफान, आसमान से ‘कयामत’ बनकर बरसेगा बादल; IMD का अलर्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Weather Alert: बंगाल की खाड़ी से उठेगा तूफान, आसमान से ‘कयामत’ बनकर बरसेगा बादल; IMD का अलर्ट
Weather Alert: बंगाल की खाड़ी से उठेगा तूफान, आसमान से ‘कयामत’ बनकर बरसेगा बादल; IMD का अलर्ट
Weather Alert: बंगाल की खाड़ी से उठेगा तूफान, आसमान से ‘कयामत’ बनकर बरसेगा बादल; IMD का अलर्ट
Weather Alert: बंगाल की खाड़ी से उठेगा तूफान, आसमान से ‘कयामत’ बनकर बरसेगा बादल; IMD का अलर्ट