VP elections: BJD का बड़ा फैसला, उपराष्ट्रपति चुनाव में नहीं डालेंगे वोट

ओड़िशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट

VP elections: बीजू जनता दल ने साफ कर दिया है कि वह कल होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, यानी वोटिंग से दूर रहेगी। यह जानकारी पार्टी के सांसद सस्मित पात्र ने दी। उन्होंने कहा कि BJD किसी भी राजनीतिक गुट ,चाहे वह NDA हो या INDIA गठबंधन के साथ नहीं है। पार्टी दोनों से बराबर दूरी बनाए रखेगी।

सस्मित पात्र ने कहा, “बीजू जनता दल ने फैसला किया है कि वह उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। हम न NDA के साथ हैं, न INDIA गठबंधन के। हमारा पूरा ध्यान ओडिशा और यहां के 4.5 करोड़ लोगों के विकास और कल्याण पर है।”

न किसी के पक्ष में और नाही किसी के विरोध में है BJD

BJD का कहना है कि वह किसी भी राष्ट्रीय गठबंधन के पक्ष या विरोध में नहीं है। उसका मकसद केवल एक है ,ओडिशा के लोगों की भलाई और राज्य का विकास। इसीलिए पार्टी ने तय किया कि वह उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में तटस्थ रहेगी और वोटिंग से दूरी बनाए रखेगी। बीजू जनता दल लंबे समय से यह नीति अपनाए हुए है कि वह न सत्तारूढ़ दल NDA का हिस्सा है और न विपक्षी गठबंधन INDIA से जुड़ी है। इसे राजनीतिक भाषा में “equidistant policy” कहा जाता है। यानी दोनों ओर से बराबर दूरी रखना। इस तटस्थ नीति की वजह से BJD कई बार संसद के बड़े फैसलों में या तो वोटिंग से दूर रहती है, या अपने फैसले खुद लेती है, न कि किसी गुट के दबाव में।

पार्टी का लक्ष्य सिर्फ एक, ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों की भलाई

सस्मित पात्र ने साफ कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य सिर्फ एक है, ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों का भला करना। इसलिए वह ऐसे मुद्दों पर ध्यान नहीं देती जो राज्य से सीधे जुड़ाव नहीं रखते। उपराष्ट्रपति चुनाव भी उन्हीं में से एक है।

BJD का यह फैसला दिखाता है कि वह राजनीति से ज्यादा जनहित को प्राथमिकता देती है। उपराष्ट्रपति चुनाव जैसे अहम मौके पर भी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका झुकाव न तो केंद्र की NDA सरकार की ओर है और न ही विपक्षी INDIA गठबंधन की ओर। उसका एकमात्र लक्ष्य है, ओडिशा का विकास और वहां की जनता की सेवा।