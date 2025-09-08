Home > देश > क्या है PSA! जिसके तहत गिरफ्तार हुए AAP विधायक मेहराज मलिक, कितनी हो सकती है सजा?

Meharaj malik detention: आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मेहराज मलिक को जम्मू-कश्मीर में जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें भद्रवाह ज़िला जेल भेज दिया गया है।

Published By: Ashish Rai
Published: September 8, 2025 17:23:31 IST

Meharaj malik: आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मेहराज मलिक को जम्मू-कश्मीर में जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें भद्रवाह ज़िला जेल भेज दिया गया है। डोडा से विधायक मलिक पर अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार, युवाओं को भड़काने और राहत कार्यों में बाधा डालने का आरोप है। वह पीएसए के तहत गिरफ्तार होने वाले पहले मौजूदा विधायक हैं।

पीएसए एक प्रशासनिक कानून है जो कुछ मामलों में बिना आरोप या मुकदमे के 2 साल तक की हिरासत की अनुमति देता है।

पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई

करीब 2 बजे मलिक के फेसबुक अकाउंट पर दावा किया गया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फेसबुक पर एक वीडियो भी शेयर किया गया है। जिसमें मेहराज मलिक पुलिसकर्मियों से घिरे हुए हैं और कह रहे हैं कि प्रशासन गुंडागर्दी पर उतर आया है। वे जैसा चाहेंगे वैसा दमन करेंगे। वे इन्साफ नहीं होने देंगे।

मलिक पुलिसकर्मियों से कहते हैं कि मैं गाड़ी में नहीं बैठूँगा। मुझे अपना काम करने दो। मुझे लोगों की मदद करने दो। मैं एक विधायक हूँ। शर्म नहीं आती? इसके बाद पुलिस उसे जबरन गाड़ी में बैठा लेती है।

संजय सिंह ने की निंदा

आप सांसद संजय सिंह ने मेहराज मलिक की गिरफ़्तारी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मलिक अपने क्षेत्र के एक अस्पताल के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उन्हें जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। यह सरकार की तानाशाही है, मलिक एक संघर्षशील नेता हैं और ऐसी कायराना कार्रवाई से नहीं डरते।

मेहराज मलिक आप के इकलौते विधायक हैं

मेहराज मलिक जम्मू-कश्मीर में आप के इकलौते विधायक हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्हें 23,228 वोट मिले थे। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार गजय सिंह राणा को हराया था। राणा को 18,690 वोट मिले थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार खालिद नजीब को 13,334 वोट मिले थे।

