New Delhi: “अल्लाह हु अकबर , सर तन से जुदा” के नारे लगाने वाले 4 व्यक्ति गिरफ्तार

नई दिल्ली से मनोहर केसरी की रिपोर्ट

New Delhi: भागलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर कुछ बच्चों के साथ फिलिस्तीन के झंडे के साथ “अल्लाह हु अकबर, फिलिस्तीन जिंदाबाद और सर तन से जुदा” के नारे लगाने वालों को गिरफ्तार किया गया। छानबीन में पता चला कि ये वीडियो 5 सितंबर 2025 का है जब करीब 4000-5000 श्रद्धालु पैगम्बर हजरत मुहम्मद का जन्मदिन मनाने के लिए मस्जिद (दिल्ली छोर, भागलपुर स्टेशन) के पास इकट्ठे हुए थे। स्थानीय थाना और जीआरपी,भागलपुर के सहयोग से कार्यक्रम को शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया। कार्यक्रम के दौरान कुछ व्यक्ति और बच्चे चौकी संख्या 01 पर आए और झंडे के साथ नारे लगाने लगे, लेकिन, ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कर्मी मनीष कुमार यादव ने उन्हें चेतावनी दी और अपना काम जारी रखा।

वीडियो मिलते ही विभाग सक्रिय , किया लोकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल

जब ये वीडियो 6 सितंबर एससीएनएल, मालदा टाउन को मिला । इसके बाद, आरपीएफ भागलपुर ने जीआरपी भागलपुर, एसएस भागलपुर और स्थानीय थाना तातारपुर से संपर्क किया, लेकिन, कोई जानकारी नहीं मिली। आसपास के गाँवों व मोहल्लों में संयुक्त छापेमारी की गई, लेकिन, व्यक्तियों का पता नहीं चला। इसके बाद, लोकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया।

दबिश दाल कर किया गिरफ्तार

साथ ही, मिली शिकायत के आधार पर जीआरपी भागलपुर ने अपराध संख्या 159/2025 के तहत धारा 191(2)/196/61/270/329/352 बीएनएस-2023 के तहत मामला दर्ज किया। अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस थाना हबीबपुर की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है। इस टीम की दबिश डालने के बाद ना सिर्फ चारों को गिरफ्तार किया गया , बल्कि , बुधवार को इन्हें कोर्ट के सामने पेश भी किया जाएगा।

इनकी पहचान भी कर ली गई ,जिनका ये नाम है

1. मोहम्मद अरमान, पुरुष- 17+ वर्ष, पुत्र- मोहम्मद शौकत हुसैन, ग्राम+पोस्ट-हबीबपुर, थाना-हबीबपुर, जिला-भागलपुर (बिहार)।

2. मोहम्मद मुजामिल, पुरुष- 17 वर्ष, पुत्र- मोहम्मद जावेद, ग्राम+पोस्ट-हबीबपुर, थाना-हबीबपुर, जिला-भागलपुर (बिहार)।

3. राशिद एजाज, पुरुष- 17+, पुत्र- हाजी एजाज, ग्राम+डाकघर- हबीबपुर, थाना-हबीबपुर, जिला-भागलपुर (बिहार)।

4. आशु, पुरुष- 15 वर्ष, पुत्र- मोहम्मद जावेद, ग्राम+डाकघर- हबीबपुर, थाना-हबीबपुर, जिला-भागलपुर (बिहार)।