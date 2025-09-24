Aadhaar card verification: Aadhaar Card असली है या नकली? इस तरह मिनटों में लगाएं पता
Aadhaar card verification: Aadhaar Card असली है या नकली? इस तरह मिनटों में लगाएं पता

Aadhaar Card: आज के समय में जब धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना बेहद जरूरी हो गया है. आइये जानते है पूरा मामला.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 24, 2025 1:26:56 PM IST

Aadhaar Card Verification: आधार कार्ड आज के समय में पहचान का सबसे अहम डॉक्यूमेंट हो गया है. बैंक से लेकर सिम कार्ड और नौकरी तक हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है. हालांकि समस्या तब पैदा होती है जब कोई नकली आधार कार्ड इस्तेमाल करता है. अक्सर लोग आधार कार्ड को देखकर ही उसे असली मान लेते हैं. लेकिन इसे जांच करना बेहद ज़रूरी है.इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप आधार कार्ड वेरिफिकेशन घर बैठे ही कर सकते हैं. आइए हम इसकी पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताते है.

वेबसाइट से वेरिफिकेशन

  • अपने आधार कार्ड को जांच करने के लिए आपको सबसे पहले यूआईडीएआई (UIDAI ) की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाना होगा.
  • इसके बाद My Aadhaar सेक्शन में जाकर Verify Aadhaar Numbe विकल्प चुनें.
  • इसके बाद, अपना 12 अंकों का आधार नंबर और स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा कोड डालें
  • इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर और स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को डालना होगा.
  • अगर आधार एक्टिव दिखता है, तो इसका मतलब है कि कार्ड असली है और मान्य है.

mAadhaar ऐप से कैसे करें वेरिफिकेशन

  • UIDAI की ओर से mAadhaar नाम का एक मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया गया है. इसमें वेरिफिकेशन के दो तरीके दिए गए हैं:
  • Verify Aadhaar Number- इसमें आपको आधार संख्या डालकर वेबसाइट की तरह वेरिफिकेशन करना होता है.
  • QR Code Scan- हर आधार कार्ड पर एक QR कोड प्रिंट होता है. mAadhaar ऐप से इसे स्कैन करके भी आधार की सच्चाई जानी जा सकती है.

फ्री और आसान सुविधा

आधार कार्ड जांच की सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है. चाहे आप वेबसाइट का उपयोग करें या mAadhaar ऐप का आपके आधार की प्रामाणिकता कुछ ही मिनटों में आपके सामने आ जाएगी. UIDAI की ये सुविधा न केवल आपको सुरक्षित रखती है बल्कि संभावित धोखाधड़ी से भी बचाती है. अब केवल एक क्लिक या स्कैन से आप पता लगा सकते हैं कि आपका आधार असली है या नकली.

