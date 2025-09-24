PM Modi का आपत्तिजनक फोटो शेयर करने पर भड़क उठे भाजपाई, कांग्रेस नेता को सरेआम पहनाई साड़ी
Congress Worker Shared PM Modi Morphed Photo: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्त्ता प्रकाश ‘मामा’ पगारे को भाजपा कार्यकर्त्ता साड़ी पहनाते हुए नजर आ रहे हैं.

By: Sohail Rahman | Published: September 24, 2025 8:02:30 AM IST

Maharashtra Viral Video: महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फर्जी फोटो शेयर करने को लेकर बड़ा विवाद हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजेपी नेताओं (BJP Leaders) ने यह फोटो शेयर करने वाले कांग्रेस नेता (Congress Leader) को जबरदस्ती साड़ी पहनाने की कोशिश की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आते ही राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया. इसके बाद दोनों पार्टियों ने बयान जारी किए. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अगर पोस्ट आपत्तिजनक थी तो बीजेपी को पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी.

कांग्रेस कार्यकर्त्ता को भाजपा कार्यकर्त्ता ने पहनाई साड़ी ( BJP workers worn a sari to a Congress worker)

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 73 साल के कांग्रेस कार्यकर्ता प्रकाश ‘मामा’ पगारे (Congress Prakash mama pagare) ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की एक मॉफ्ट फोटो (PM Modi Morphed Photo) शेयर की थी, जिसमें वे साड़ी पहने हुए दिख रहे थे. बीजेपी नेताओं का दावा है कि पोस्ट में एक आपत्तिजनक गाना भी था. जानकारी के अनुसार, पगारे उल्हासनगर में एक जाने-माने और मुखर व्यक्ति हैं. बीजेपी नेताओं को यह पोस्ट पसंद नहीं आई. आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पगारे को बुलाया और उनसे साड़ी पहनने को कहा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कई लोग पगारे का हाथ पकड़कर उन्हें साड़ी पहनाते हुए नजर आ रहे हैं.

बीजेपी जिलाध्यक्ष ने क्या कहा? (What did the BJP district president say?)

बीजेपी कल्याण जिला अध्यक्ष नंदू परब ने कथित तौर पर कांग्रेस नेता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया. इस पूरे मामले पर भाजपा कल्याण जिलाध्यक्ष नंदू परब (BJP Kalyan Congress District President Nandu Parab) का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर शेयर करना न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि यह गलत भी है. अगर हमारे नेताओं का इस तरह अपमान करने की कोशिश जारी रही तो बीजेपी और सख्त जवाब देगी. तो वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता का बयान भी सामने आया है. जिसमें कांग्रेस कल्याण के प्रमुख सचिन पोटे ने बताया कि पगारे 73 साल के हैं और पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं. अगर उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शेयर किया था तो बीजेपी नेताओं को उन्हें साड़ी पहनाने के बजाय पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी.

प्रकाश ‘मामा’ पगारे ने क्या कहा? (What did Prakash ‘Mama’ Pagare say?)

कांग्रेस कार्यकर्त्ता प्रकाश ‘मामा’ पगारे (Congress Worker Prakash Mama Pagare) का बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसी पोस्ट फॉरवर्ड की थी जो पहले से फेसबुक पर थी. बाद में बीजेपी नेता संदीप माली ने मुझे फोन किया. उस समय मैं अस्पताल में था. अस्पताल से बाहर आते ही संदीप माली कुछ लोगों के साथ आए, मुझे पकड़ा और पोस्ट के बारे में पूछताछ करने लगे. उन्होंने मुझे धमकाया भी. मैंने उनसे कहा कि वे जो कर रहे हैं वह गलत है. उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए. मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा.

