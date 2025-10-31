शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत अस्पताल में भर्ती, कारण स्पष्ट नहीं; पीएम मोदी ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना

Sanjay Raut Hospitalised: महाराष्ट्र में शिवसेना (ठाकरे गुट) सांसद संजय राउत को रविवार को अस्वस्थ महसूस होने पर भांडुप के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया. कुछ दिन पहले इसी अस्पताल में उनका नियमित रक्त परीक्षण भी हुआ था. हालांकि अचानक भर्ती होने की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि राउत की हालत फिलहाल स्थिर है.

जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं – पीएम मोदी

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शिवसेना नेता संजय राउत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, “संजय राउत जी, आपके शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ.”

पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित एक बयान में, राउत ने कहा कि उनका स्वास्थ्य अप्रत्याशित रूप से बिगड़ गया है और डॉक्टरों ने उन्हें पूर्ण आराम की सलाह दी है. बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों से पहले राउत के सार्वजनिक जीवन से ब्रेक को शिवसेना के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

भर्ती होने का कारण अभी स्पष्ट नहीं

हालांकि संजय राउत के अचानक अस्पताल में भर्ती होने का सटीक कारण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन उनके अप्रत्याशित रूप से अस्पताल में भर्ती होने ने राजनीतिक पर्यवेक्षकों और समर्थकों, दोनों का ध्यान आकर्षित किया है. अब सभी की निगाहें उनके स्वास्थ्य की जानकारी पर टिकी हैं.

एक दिन पहले किया था बड़ा बयान

तबीयत बिगड़ने के एक दिन पहले राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि राज ठाकरे, महा विकास अघाड़ी के एक प्रमुख सहयोगी, कांग्रेस को अपने गुट के साथ बातचीत में लाने के पक्ष में हैं. राउत का ये बयान ऐसे समय पर आया है, जब ठाकरे बंधुओं के बीच संबंध लगातार बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं.

पिछले कई दिनों में, उद्धव और राज ठाकरे, दोनों ने राजनीतिक तालमेल के संकेत दिए हैं, और राउत इस दूरी को पाटने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

