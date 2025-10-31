Home > देश > Azharuddin ने कैबिनेट में ली मंत्री पद की शपथ, मंत्रिमंडल में एकलौता मुस्लिम सदस्य

Mohammad Azharuddin: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने शुक्रवार, 31 अक्टूबर को तेलंगाना सरकार में मंत्री पद की शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह का संचालन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने हैदराबाद स्थित राजभवन में किया.

October 31, 2025

Mohammad Azharuddinअज़हरुद्दीन को तो हर कोई जानता होगा. ये वो शख्स हैं जिन्होंने न केवल खेल में बल्कि राजनीति में भी अपना नाम बनाया है. वहीं इन्हे लेकर हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने शुक्रवार, 31 अक्टूबर को तेलंगाना सरकार में मंत्री पद की शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह का संचालन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने हैदराबाद स्थित राजभवन में किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और कई अन्य कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे.

मंत्रिमंडल में एक ही मुस्लिम प्रतिनिधि 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अज़हरुद्दीन को राज्यपाल कोटे से विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के रूप में नामित किया गया है, जिससे उनके राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है. उनका नामांकन मंत्रिमंडल विस्तार के प्रस्ताव के बाद हुआ है, और वे वर्तमान मंत्रिमंडल में एकमात्र मुस्लिम प्रतिनिधि होंगे.

जानिए कौन है अज़हरुद्दीन? 

अज़हरुद्दीन का जन्म 8 फ़रवरी, 1963 को हैदराबाद में हुआ था. उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ऑल सेंट्स हाई स्कूल, आबिड्स से पूरी की और फिर निज़ाम कॉलेज से बी.कॉम की डिग्री हासिल की. ​​अपने मामा ज़ैनुल आबेद्दीन से प्रेरित होकर, उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और 1984 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया.

कैसे बनती है कोई Political Party? कितना आता है खर्च, यहां जानिए पूरी प्रक्रिया

