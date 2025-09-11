Home > देश > Gariaband Encounter: छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, गरियाबंद में टॉप कमांडर समेत 10 नक्सली ढेर

Gariaband Encounter: छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, गरियाबंद में टॉप कमांडर समेत 10 नक्सली ढेर

Gariaband Encounter: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें शीर्ष माओवादी कमांडर मोडेम बालकृष्ण भी शामिल है.

Published By: Shubahm Srivastava
Published: September 11, 2025 20:48:10 IST

Gariaband Encounter
Gariaband Encounter

Gariaband Encounter: गुरुवार को सुरक्षा बलों को छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक मुठभेड़ के दौरान शीर्ष माओवादी कमांडर मोडेम बालकृष्ण उर्फ ​​मनोज सहित नौ अन्य नक्सलियों को मार गिराया गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

हालांकि, मुठभेड़ अभी भी जारी है, इसलिए संख्या बढ़ने की उम्मीद है. मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए, रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा ने बताया कि क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान मैनपुर थाना क्षेत्र के जंगल में मुठभेड़ शुरू हुई.

अभी जारी है मुठभेड़

समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि, “विशेष कार्य बल (एसटीएफ), कोबरा (सीआरपीएफ की एक विशिष्ट इकाई – कमांडो बटालियन फॉर रेज़ोल्यूट एक्शन) और अन्य राज्य पुलिस इकाइयों के जवान इस अभियान में शामिल हैं. रुक-रुक कर गोलीबारी अभी भी जारी है.”

सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ महीनों में नक्सलियों के खिलाफ कई अभियान चलाए हैं. गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी आतंकवाद को खत्म करने का लक्ष्य 31 मार्च, 2026 रखा है.

16 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण 

इससे पहले, विभिन्न इकाइयों के निचले स्तर के 16 नक्सलियों ने भी नारायणपुर जिले में आत्मसमर्पण किया. पुलिस के अनुसार, नक्सली “खोखली” माओवादी विचारधारा और उनके द्वारा निर्दोष आदिवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों से निराश थे.

पीटीआई ने नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया के हवाले से कहा, “वो (शीर्ष माओवादी नेता) स्थानीय लोगों को जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा, समानता और न्याय के झूठे वादों से गुमराह करते हैं, और उनका शोषण और गुलामी करते हैं. स्थानीय कार्यकर्ताओं को गंभीर शोषण का सामना करना पड़ता है, और महिला माओवादियों की स्थिति और भी बदतर है.”

आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के दो जवान घायल

इस बीच, एक अन्य घटना में, गुरुवार को दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों द्वारा किए गए एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के दो जवान घायल हो गए. पुलिस के अनुसार, विस्फोट इंद्रावती नदी पर बने सातधार पुल के पास हुआ. पुलिस ने बताया कि घायल जवानों को इलाज के लिए एक उन्नत चिकित्सा सुविधा में भर्ती कराया गया है और अब वे खतरे से बाहर हैं.

बिना बताए गायब हो जाते हैं राहुल गांधी, CRPF ने चिट्ठी लिख की शिकायत…जाने पूरा मामला?

Tags: chhattisgarh newsGariaband EncounterMaoist leader Modem BalakrishnaNaxal Encounter
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
Gariaband Encounter: छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, गरियाबंद में टॉप कमांडर समेत 10 नक्सली ढेर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Gariaband Encounter: छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, गरियाबंद में टॉप कमांडर समेत 10 नक्सली ढेर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gariaband Encounter: छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, गरियाबंद में टॉप कमांडर समेत 10 नक्सली ढेर
Gariaband Encounter: छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, गरियाबंद में टॉप कमांडर समेत 10 नक्सली ढेर
Gariaband Encounter: छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, गरियाबंद में टॉप कमांडर समेत 10 नक्सली ढेर
Gariaband Encounter: छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, गरियाबंद में टॉप कमांडर समेत 10 नक्सली ढेर