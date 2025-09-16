Dehradun Cloudburst: देहरादून में बादल फटने से तबाही, कई लोग लापता
Home > देश > Dehradun Cloudburst: देहरादून में बादल फटने से तबाही, कई लोग लापता

Dehradun Cloudburst: देहरादून में बादल फटने से तबाही, कई लोग लापता

Dehradun: देहरादून के सहस्त्रधारा के कार्लीगाढ़ में बादल फटने से तबाही मच गई है। बादल फटने से नदी का जलस्तर बढ़ गया है और सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं।

By: Divyanshi Singh | Last Updated: September 16, 2025 8:20:26 AM IST

cloudburst in Dehradun
cloudburst in Dehradun

Dehradun: देहरादून के सहस्त्रधारा के कार्लीगाढ़ में बादल फटने से तबाही मच गई है। बादल फटने से नदी का जलस्तर बढ़ गया है और सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। सलोना मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। खतरे से बचने के लिए लोग रात में सड़कों पर नजर आए। स्थानीय लोगों के मुताबिक, पानी के कारण होटल और रिसॉर्ट भी बह गए हैं। अब तक दो लोगों के लापता होने की खबर है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है।

युद्धस्तर पर काम शुरू

घटना की सूचना मिलते ही ज़िला मजिस्ट्रेट सविन बंसल, उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) कुमकुम जोशी और अन्य अधिकारी नुकसान का आकलन करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बचाव अधिकारियों को दोनों लापता व्यक्तियों की जल्द से जल्द तलाश और बचाव करने के निर्देश दिए।एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोक निर्माण विभाग और अन्य अधिकारी घटनास्थल पर बुलडोज़र के साथ युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं।

1 से 12 तक स्कूल बंद

ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, भारी बारिश और बादल फटने की घटना को देखते हुए देहरादून में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल फिलहाल बंद हैं। इस मानसून में उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन ने तबाही मचाई है, जिनमें उत्तरकाशी में धराली-हरसिल, चमोली में थराली, रुद्रप्रयाग में छेनागाड़, पौड़ी में सैंजी, बागेश्वर में कपकोट और नैनीताल ज़िले के कुछ हिस्से शामिल हैं।

85 लोगों की मौत

एक आधिकारिक अनुमान के अनुसार इस साल अप्रैल से अब तक उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं में 85 लोगों की जान जा चुकी है, 128 लोग घायल हुए हैं और 94 लोग लापता हैं। 

पीएम मोदी ने किया दौरा

11 सितंबर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के आपदाग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए देहरादून का दौरा किया और प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1,200 करोड़ रुपये के वित्तीय राहत पैकेज की घोषणा की। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए हाल ही में राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाली अंतर-मंत्रालयी टीम की सिफारिशों के आधार पर आगे की सहायता पर भी विचार किया जाएगा।

50,000 रुपये के मुआवजे का ऐलान

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मानसून में पहाड़ी राज्य के विभिन्न जिलों में आई प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये के मुआवजे की भी घोषणा की। उन्होंने राज्य में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत व्यापक सहायता की घोषणा की।

अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर्मियों, और आपदा स्वयंसेवकों से बातचीत की, जिन्होंने आपदाओं के दौरान ग्राउंड जीरो पर मदद का हाथ बढ़ाया और उनके प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री की उत्तराखंड यात्रा, हाल ही में केंद्र की एक अंतर-मंत्रालयी टीम द्वारा राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन करने के लिए किए गए दौरे के बाद हुई है।

अब झमाझम बारिश का दौर खत्म… 10 साल में पहली बार जल्दी शुरू हो रही मॉनसून की वापसी

वक्फ कानून पर SC का ‘सुप्रीम’ फैसला, किसे मिली राहत; यहां जानें 3 बड़े बदलाव

Tags: cloudburst in DehradunDehradundehradun weatheruttarakhand weather
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आधी रात और सुबह-सुबह क्यों सबसे ज्यादा होते हैं हार्ट...

September 16, 2025

67 मामले, 18 मौतें: पानी से फैल रहा जानलेवा अमीबा

September 16, 2025

इन फिल्मों से बनाई Pooja Hegdeने इंडस्ट्री में अपनी पहचान

September 16, 2025

Rakul Preet Singhका आउटफिट पहनकर पाएँ स्टार जैसा ग्लो और...

September 16, 2025

इस हॉलीवुड सिंगर ने कैमरे के सामने दिखाया अपना मैन...

September 16, 2025

रेड फोर्ट की दीवारों पर काली परत: क्या कहता है...

September 16, 2025
Dehradun Cloudburst: देहरादून में बादल फटने से तबाही, कई लोग लापता

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Dehradun Cloudburst: देहरादून में बादल फटने से तबाही, कई लोग लापता

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dehradun Cloudburst: देहरादून में बादल फटने से तबाही, कई लोग लापता
Dehradun Cloudburst: देहरादून में बादल फटने से तबाही, कई लोग लापता
Dehradun Cloudburst: देहरादून में बादल फटने से तबाही, कई लोग लापता
Dehradun Cloudburst: देहरादून में बादल फटने से तबाही, कई लोग लापता