Dehradun Cloudburst: देहरादून में बादल फटने से तबाही, कई लोग लापता

Dehradun: देहरादून के सहस्त्रधारा के कार्लीगाढ़ में बादल फटने से तबाही मच गई है। बादल फटने से नदी का जलस्तर बढ़ गया है और सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। सलोना मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। खतरे से बचने के लिए लोग रात में सड़कों पर नजर आए। स्थानीय लोगों के मुताबिक, पानी के कारण होटल और रिसॉर्ट भी बह गए हैं। अब तक दो लोगों के लापता होने की खबर है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है।

युद्धस्तर पर काम शुरू

घटना की सूचना मिलते ही ज़िला मजिस्ट्रेट सविन बंसल, उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) कुमकुम जोशी और अन्य अधिकारी नुकसान का आकलन करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बचाव अधिकारियों को दोनों लापता व्यक्तियों की जल्द से जल्द तलाश और बचाव करने के निर्देश दिए।एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोक निर्माण विभाग और अन्य अधिकारी घटनास्थल पर बुलडोज़र के साथ युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं।

1 से 12 तक स्कूल बंद

ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, भारी बारिश और बादल फटने की घटना को देखते हुए देहरादून में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल फिलहाल बंद हैं। इस मानसून में उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन ने तबाही मचाई है, जिनमें उत्तरकाशी में धराली-हरसिल, चमोली में थराली, रुद्रप्रयाग में छेनागाड़, पौड़ी में सैंजी, बागेश्वर में कपकोट और नैनीताल ज़िले के कुछ हिस्से शामिल हैं।

85 लोगों की मौत

एक आधिकारिक अनुमान के अनुसार इस साल अप्रैल से अब तक उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं में 85 लोगों की जान जा चुकी है, 128 लोग घायल हुए हैं और 94 लोग लापता हैं।

पीएम मोदी ने किया दौरा

11 सितंबर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के आपदाग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए देहरादून का दौरा किया और प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1,200 करोड़ रुपये के वित्तीय राहत पैकेज की घोषणा की। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए हाल ही में राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाली अंतर-मंत्रालयी टीम की सिफारिशों के आधार पर आगे की सहायता पर भी विचार किया जाएगा।

50,000 रुपये के मुआवजे का ऐलान

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मानसून में पहाड़ी राज्य के विभिन्न जिलों में आई प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये के मुआवजे की भी घोषणा की। उन्होंने राज्य में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत व्यापक सहायता की घोषणा की।

अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर्मियों, और आपदा स्वयंसेवकों से बातचीत की, जिन्होंने आपदाओं के दौरान ग्राउंड जीरो पर मदद का हाथ बढ़ाया और उनके प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री की उत्तराखंड यात्रा, हाल ही में केंद्र की एक अंतर-मंत्रालयी टीम द्वारा राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन करने के लिए किए गए दौरे के बाद हुई है।