Ludhiana Encounter: पुलिस और आतंकियों के बीच हुआ एनकाउंटर, सुरक्षा जवानों को मिली बड़ी सफलता; यहां जानें- क्या है पूरा मामला?

Ludhiana Encounter: पंजाब के लुधियाना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. लुधियाना में पुलिस और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर हुआ है. यह एनकाउंटर दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे पर लाडोवाल टोल प्लाजा के पास हुआ. इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने एक दिन पहले ही आतंकवादियों को हैंड ग्रेनेड के साथ पकड़ा था. इन आतंकवादियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को दूसरे आतंकवादियों के बारे में जानकारी मिली थी. इसके बाद पुलिस ने आज आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया.

पुलिस को जानकारी मिली कि आतंकवादी मिलते-जुलते रास्ते से जा रहे हैं. लेकिन जैसे ही आतंकवादी वहां से गुजरे उन्होंने पुलिस पर सीधे फायरिंग कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. बताया गया है कि पुलिस की फायरिंग में दो आतंकवादी घायल हो गए है.

पुलिस ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर लुधियाना पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने पहले एक आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. बाद में आज हमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पता चला. बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी ISI के इशारों पर काम कर रहे थे. हमने घेराबंदी की और एनकाउंटर के बाद दो संदिग्धों को पकड़ा जो गंभीर रूप से घायल थे.

एनकाउंटर स्थल पर लगाया गया पुलिस कैंप

इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि जिस इलाके में एनकाउंटर हुआ, वहां पुलिस कैंप लगा दिया गया है. पुलिस अब पूरी जांच कर रही है. जानकारी सामने आ रही है कि ये आतंकी किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे. इस घटना के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है और अलग-अलग जगहों पर चेकिंग कर रही है. मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों के हरियाणा और दूसरी जगहों पर साथी थे.पता चला है कि पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में लिया है.

क्या-क्या हथियार हुए बरामद

ये आतंकी अलग-अलग जगहों पर ग्रेनेड हमला करने की तैयारी में थे. पुलिस ने उनके पास से पिस्टल और हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं. पुलिस ने आतंकियों के पास से पिस्टल की 50 गोलियां भी बरामद की हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है. आरोपियों के साथी दूसरे राज्यों में भी गिरफ्तार किए गए हैं. इसलिए माना जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने इन आतंकियों को रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल की है.

