Home > देश > Ludhiana Encounter: पुलिस और आतंकियों के बीच हुआ एनकाउंटर, सुरक्षा जवानों को मिली बड़ी सफलता; यहां जानें- क्या है पूरा मामला?

Ludhiana Encounter: पुलिस और आतंकियों के बीच हुआ एनकाउंटर, सुरक्षा जवानों को मिली बड़ी सफलता; यहां जानें- क्या है पूरा मामला?

Punjab Police: पंजाब में आतंकियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में दो आतंकवादियों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: November 20, 2025 11:42:12 PM IST

Ludhiana encounter
Ludhiana encounter


Ludhiana Encounter: पंजाब के लुधियाना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. लुधियाना में पुलिस और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर हुआ है. यह एनकाउंटर दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे पर लाडोवाल टोल प्लाजा के पास हुआ. इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने एक दिन पहले ही आतंकवादियों को हैंड ग्रेनेड के साथ पकड़ा था. इन आतंकवादियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को दूसरे आतंकवादियों के बारे में जानकारी मिली थी. इसके बाद पुलिस ने आज आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया.

पुलिस को जानकारी मिली कि आतंकवादी मिलते-जुलते रास्ते से जा रहे हैं. लेकिन जैसे ही आतंकवादी वहां से गुजरे उन्होंने पुलिस पर सीधे फायरिंग कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. बताया गया है कि पुलिस की फायरिंग में दो आतंकवादी घायल हो गए है.

पुलिस ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर लुधियाना पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने पहले एक आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. बाद में आज हमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पता चला. बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी ISI के इशारों पर काम कर रहे थे. हमने घेराबंदी की और एनकाउंटर के बाद दो संदिग्धों को पकड़ा जो गंभीर रूप से घायल थे.

यह भी पढ़ें :- 

Vehicle Fitness Test Fees Hike: पुराने वाहनों को रखना हुआ महंगा, केंद्र सरकार ने 10 गुना बढ़ाई फिटनेस टेस्ट फीस

एनकाउंटर स्थल पर लगाया गया पुलिस कैंप

इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि जिस इलाके में एनकाउंटर हुआ, वहां पुलिस कैंप लगा दिया गया है. पुलिस अब पूरी जांच कर रही है. जानकारी सामने आ रही है कि ये आतंकी किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे. इस घटना के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है और अलग-अलग जगहों पर चेकिंग कर रही है. मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों के हरियाणा और दूसरी जगहों पर साथी थे.पता चला है कि पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में लिया है.

क्या-क्या हथियार हुए बरामद

ये आतंकी अलग-अलग जगहों पर ग्रेनेड हमला करने की तैयारी में थे. पुलिस ने उनके पास से पिस्टल और हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं. पुलिस ने आतंकियों के पास से पिस्टल की 50 गोलियां भी बरामद की हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है. आरोपियों के साथी दूसरे राज्यों में भी गिरफ्तार किए गए हैं. इसलिए माना जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने इन आतंकियों को रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल की है.

यह भी पढ़ें :- 

किसकी शादी में शामिल होने भारत आए ट्रंप जूनियर, जेनिफर लोपेज-जस्टिन बीबर का नाम भी चर्चा में; देखें गेस्ट की लिस्ट

Tags: ludhiana crime newsludhiana encounterLudhiana newspunjab newsPunjab Police
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुरक्षा में नंबर 1! Tesla Model Y को 5-स्टार रेटिंग...

November 21, 2025

किसानों के लिए जरूरी अपडेट! गेहूं और सब्जियों की बुवाई...

November 21, 2025

इस दिसंबर की ट्रिप प्लान? ये हैं 10 बेस्ट इंडियन...

November 21, 2025

इस कंपनी ने चौंकाया! अपना सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान किया...

November 21, 2025

Realme GT 8 Pro India: जानें दमदार स्पेसिफिकेशन और धमाकेदार...

November 21, 2025

बच्चे की पढ़ाई स्कूल से कॉलेज तक बिल्कुल मुफ्त, और...

November 21, 2025
Ludhiana Encounter: पुलिस और आतंकियों के बीच हुआ एनकाउंटर, सुरक्षा जवानों को मिली बड़ी सफलता; यहां जानें- क्या है पूरा मामला?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ludhiana Encounter: पुलिस और आतंकियों के बीच हुआ एनकाउंटर, सुरक्षा जवानों को मिली बड़ी सफलता; यहां जानें- क्या है पूरा मामला?
Ludhiana Encounter: पुलिस और आतंकियों के बीच हुआ एनकाउंटर, सुरक्षा जवानों को मिली बड़ी सफलता; यहां जानें- क्या है पूरा मामला?
Ludhiana Encounter: पुलिस और आतंकियों के बीच हुआ एनकाउंटर, सुरक्षा जवानों को मिली बड़ी सफलता; यहां जानें- क्या है पूरा मामला?
Ludhiana Encounter: पुलिस और आतंकियों के बीच हुआ एनकाउंटर, सुरक्षा जवानों को मिली बड़ी सफलता; यहां जानें- क्या है पूरा मामला?