Home > देश > किसकी शादी में शामिल होने भारत आए ट्रंप जूनियर, जेनिफर लोपेज-जस्टिन बीबर का नाम भी चर्चा में; देखें गेस्ट की लिस्ट

vamsi gadiraju netra mantena wedding: शाही मेहमान पधारेंगे, इसलिए प्री-वेडिंग इवेंट्स और रिसेप्शन सिटी पैलेस और मानेक चौक में प्लान किए गए हैं. दोनों को भव्य तरीके से सजाया गया है.

By: JP Yadav | Last Updated: November 20, 2025 9:53:47 PM IST

Who is vamsi gadiraju netra mantena: राजस्थान का उदयपुर अपनी खूबसूरती लिए देश ही नहीं दुनियाभर में मशहूर है. शादियों के सीजन में झीलों की नगरी उदयपुर में खूब चहल-पहल होती है. हर साल की तरह इस बार भी शादियों का सीजन शुरू होते ही उदयपुर में मशहूर हस्तियों के आने का सिलसिला तेज हो गया है. इस बार मामला बेहद खास है, क्योंकि दुनिया भर से मेहमान, बिजनेस टाइकून और सेलिब्रिटी उदयपुर शहर में पहुंच रहे हैं. वजह यह है कि शुक्रवार (21 नवंबर 2025) और शनिवार (22 नवंबर, 2025) को एक शाही शादी में  एनआरआई उदयपुर आएंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छोटे बेटे और ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी इस शाही शादी में शामिल होंगे. वहीं, इस बड़े सेलिब्रेशन के पीछे अरबपति कौन है? इतनी चर्चा और उत्सुकता के बावजूद इस शादी होस्ट करने वाले अमेरिकी अरबपति की पहचान नहीं बताई गई है. ऐसे में आम लोगों के बीच उत्सुकता कायम है. मीडिया भी तरह-तरह के नामों के कयास लगा रहा है, लेकिन सही नाम सामने नहीं आया है. वहीं, इस डेस्टिनेशन वेडिंग में कुछ ही घंटे बाकी हैं. 

कहां ठहरेंगे जूनियर डोनाल्ड ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत आगमन के चलते उदयपुर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, बावजूद इसके कि वह आधिकारिक यात्रा पर नहीं है. यहां पर बता दें कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की विशेष टीम पहले ही उदयपुर पहुंच चुकी है. यह भी जानकारी सामने आई है कि ट्रंप जूनियर पिछोला झील के बीच स्थित फाइव स्टार होटल लीला पैलेस में ठहरेंगे. वह जग मंदिर पैलेस में होने वाले विवाह समारोह में शिरकत करेंगे. इस शाही शादी की बची रस्में सिटी पैलेस के माणक चौक में आयोजित की जाएंगी. 

किसकी है शादी? बढ़ गया सस्पेंस

बताया जा रहा है कि 21 और 22 नवंबर को उदयपुर में कई चार्टर्ड प्लेन आएंगे. ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं, क्योंकि मामला दुनिया के ताकतवर देश के राष्ट्रपति के बेटे की सुरक्षा से जुड़ा है. वहीं, किसकी शादी हो रही है? कपल कौन है?  सकी पहचान को लेकर सस्पेंस बढ़ा हुआ है. जाहिर है कि जिसकी शादी में दिग्गज नेताओं समेत इंटरनेशनल और भारतीय मेहमानों के भी आने की उम्मीद है और लोग उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन इसका रहस्य अभी बरकरार है. कपल का नाम और पहचान जाहिर नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह ग्रैंड सेलिब्रेशन एक इंडियन-अमेरिकन अरबपति बिजनेसमैन के बेटे की शादी के लिए है. 

कौन हो सकता है कपल?

उधर, द डेली गार्डियन की रिपोर्ट की मानें तो NRI कपल वामसी गदिराजू और नेत्रा मंटेना शादी कर रहे हैं. यह भी दावा किया जा रहा है कि अंबानी परिवार के बाद भारत की सबसे बड़ी डेस्टिनेशन वेडिंग में से एक कहा जा रहा है.  बहुत कम लोग जानते होंगे कि नेत्रा मंटेना दरअसल, रामा राजू मंटेना की बेटी हैं. रामा राजू मंटेना इंजीनियस फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन और CEO हैं. खबर है कि उन्होंने इस इवेंट के लिए देश के कुछ सबसे टैलेंटेड डिज़ाइनरों को बुलाया है. वहीं, इंस्टाग्राम अकाउंट “वेडिंगसूत्र” ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कपल की डिटेल्स शेयर कीं और कहा कि शादी विज़क्राफ्ट वेडिंग्स एंड सोशल इवेंट्स ऑर्गनाइज़ कर रहा है. 

जेनिफर लोपेज और जस्टिन बीबर भी होंगे शामिल

मीडिया में इस तरह खबरें हैं कि इस शाही शादी के सेलिब्रेशन में इंटरनेशनल सिंगर – जेनिफर लोपेज और जस्टिन बीबर शिरकत करेंगे. ऐसी भी खबरें हैं कि इस ग्रैंड वेडिंग सेलिब्रेशन में करीब 40 देशों के 126 सेलिब्रिटी भी शामिल होंगे. इस शाही शादी में बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर और नोरा फतेही जैसे बॉलीवुड सुपरस्टार्स भी शामिल हो सकते हैं.  

Tags: Donald Trump Jrnetra mantena weddingudaipur newsUdaipur Wedding NewsUS Newsvamsi gadiraju wedding
