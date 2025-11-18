Home > दिल्ली > Delhi NCR Weather Today: दिल्ली-NCR में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, शुरू हुआ शीतलहर का दौर, IMD की चेतावनी

Delhi NCR Weather Today: दिल्ली-NCR में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, शुरू हुआ शीतलहर का दौर, IMD की चेतावनी

Delhi Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर में  ठंडी हवाओं का प्रकोप देखने को मिलेगा. इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली-एनसीआर में लगभग 12 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार हवाएँ चल रही हैं,

By: Heena Khan | Last Updated: November 18, 2025 8:19:13 AM IST

Delhi-NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रही ठंड ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी है. इतना ही नहीं बल्कि अब राजधानी में बारिश के भी आसार बने हुए हैं. दिल्ली-एनसीआर में बादल छा रहे हैं और दोपहर में तेज़ धूप निकल रही है. ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और तापमान में गिरावट आ रही है. वहीं , फ़िलहाल 18 से 22 नवंबर के बीच मौसम में कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं. 18 से 23 नवंबर के बीच रात का तापमान, जो अभी 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, बढ़कर 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की संभावना है.

ठंडी हवाओं का दौर कब शुरू 

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 24 से 25 या 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है. इसका मतलब है कि रातें ठंडी रहेंगी, लेकिन दिन के तापमान में, जो लगातार गिर रहा है, थोड़ी वृद्धि होने की उम्मीद है, साथ ही हल्का कोहरा भी छा सकता है. इतना ही नहीं बल्कि तापमान फिर से गिरेगा और ठंड फिर से लौट आएगी. इसके अलावा, आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर में शीत लहर भी आ सकती है. लेकिन, भारतीय मौसम विभाग और स्काईमेट ने अभी तक कोई पूर्वानुमान जारी नहीं किया है. वहीं मौसम विभाग का कहना है कि यह शीत लहर दिसंबर के पहले सप्ताह में आएगी या दिसंबर की शुरुआत से पहले.

कैसा रहेगा मौसम 

मौसम विज्ञानियों का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर में  ठंडी हवाओं का प्रकोप देखने को मिलेगा. इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली-एनसीआर में लगभग 12 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार हवाएँ चल रही हैं, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है. फ़िलहाल, 18 से 23 नवंबर के बीच दिल्ली-एनसीआर के मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है.

