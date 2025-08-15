Live

Independence Day 2025 LIVE updates: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई है-लाल किले से बोले पीएम मोदी

🕒 Updated: Aug 15, 2025 | 8:33 AM IST

Independence Day 2025 LIVE updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र के नाम अपना लगातार 12वाँ संबोधन देंगे। वहाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और ऑपरेशन सिंदूर समारोह का मुख्य आकर्षण होगा। लाल किले से अपने संबोधन से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ भी दीं और ‘विकसित भारत’ के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया। प्रधानमंत्री ने लिखा, “सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। यह दिन हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने और एक विकसित भारत के निर्माण के लिए और भी अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करे। जय हिंद!”

Independence Day 2025 LIVE updates
Independence Day 2025 LIVE updates
Independence Day 2025 LIVE updates: प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया, फ्लाईपास्ट में ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की गई

Live Updates

  • 08:33 (IST) 15 Aug 2025

    Independence Day 2025 LIVE updates: पिछले 10 वर्षों में हमने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा-प्रधानमंत्री मोदी

    पीएम मोदी ने कहा कि  "हमने ऑपरेशनसिंदूर में मेड इन इंडिया का कमाल देखा है। दुश्मन भी उस तरह के गोला-बारूद से हैरान थे जो उन्हें कुछ ही सेकंड में तबाह कर रहा था। अगर हम आत्मनिर्भर न होते, तो क्या हम ऑपरेशन सिंदूर को इतने बड़े स्तर पर अंजाम दे पाते? पिछले 10 वर्षों में हमने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा और आज हम इसके परिणाम देख रहे हैं।"

  • 08:31 (IST) 15 Aug 2025

    Independence Day 2025 LIVE updates: भारत राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन शुरू करने वाला है-पीएम मोदी

    प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि "हम अब 'समुद्र मंथन' की ओर भी बढ़ रहे हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए, हम समुद्र में तेल और गैस के भंडारों की खोज के लिए मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। इसलिए, भारत राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन शुरू करने वाला है।"

  • 08:30 (IST) 15 Aug 2025

    Independence Day 2025 LIVE updates: भारत गगनयान मिशन पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है और अपने स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन की योजना भी बना रहा है-प्रधानमंत्री मोदी

    पीएम मोदी ने कहा कि "हमारे ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन से लौट आए हैं, जो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। भारत गगनयान मिशन पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है और अपने स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन की योजना भी बना रहा है। हमें अपने देश का भाग्य बदलने के लिए एकजुट होना होगा। मैं युवाओं से अपील करता हूँ: आगे आएँ और राष्ट्रीय परिवर्तन के इस मिशन में योगदान दें।"

  • 08:25 (IST) 15 Aug 2025

    Independence Day 2025 LIVE updates: हमें अपने लड़ाकू विमानों के लिए भारत में निर्मित जेट इंजन बनाने का प्रयास करना चाहिए-पीएम मोदी

    लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि "आज, भारत हर क्षेत्र में एक आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है। मैं युवाओं और सरकार के हर विभाग से अपील करता हूँ: हमें अपने लड़ाकू विमानों के लिए भारत में निर्मित जेट इंजन बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है, लेकिन क्या अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश करना समय की माँग नहीं है? क्या हमें मानवता के कल्याण के लिए सर्वोत्तम और सबसे सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध नहीं करानी चाहिए?" ।

  • 08:24 (IST) 15 Aug 2025

    Independence Day 2025 LIVE updates: 'गुलामी ने हमें निर्धन बना दिया, गुलामी ने हमें निर्भर भी बना दिया': पीएम मोदी

    पीएम मोदी ने कहा कि "असंख्य लोगों ने आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, अपनी पूरी जवानी जेलों में बिताई और अपना जीवन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए समर्पित कर दिया... 'गुलामी ने हमें निर्धन बना दिया, गुलामी ने हमें निर्भर भी बना दिया...' मेरे देश के किसानों ने खून पसीना एक कर के देश के अन्न के भंडार भर दिये'' 

Load More

वेब स्टोरीज

क्या आपको भी है अमला खाने का शौक तो, ये...

August 14, 2025

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025
Independence Day 2025 LIVE updates: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई है-लाल किले से बोले पीएम मोदी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Independence Day 2025 LIVE updates: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई है-लाल किले से बोले पीएम मोदी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Independence Day 2025 LIVE updates: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई है-लाल किले से बोले पीएम मोदी
Independence Day 2025 LIVE updates: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई है-लाल किले से बोले पीएम मोदी
Independence Day 2025 LIVE updates: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई है-लाल किले से बोले पीएम मोदी
Independence Day 2025 LIVE updates: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई है-लाल किले से बोले पीएम मोदी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?