Independence Day 2025 LIVE updates: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई है-लाल किले से बोले पीएम मोदी

Independence Day 2025 LIVE updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र के नाम अपना लगातार 12वाँ संबोधन देंगे। वहाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और ऑपरेशन सिंदूर समारोह का मुख्य आकर्षण होगा। लाल किले से अपने संबोधन से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ भी दीं और ‘विकसित भारत’ के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया। प्रधानमंत्री ने लिखा, “सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। यह दिन हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने और एक विकसित भारत के निर्माण के लिए और भी अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करे। जय हिंद!”

Independence Day 2025 LIVE updates