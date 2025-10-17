Home > देश > PM Modi ने नक्सलवाद को लेकर दी सबसे बड़ी गारंटी; बोले- कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम डालता था इस पर पर्दे

PM Modi ने नक्सलवाद को लेकर दी सबसे बड़ी गारंटी; बोले- कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम डालता था इस पर पर्दे

PM Modi News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्षों से देश में जड़ जमाकर बैठे नक्सलवाद को लेकर अपनी बात रखी है. और इसी बहाने कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम को जमकर खरी खोटी सुनाई है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: October 17, 2025 10:57:18 PM IST

PM Modi
PM Modi

PM Modi on Naxalites: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बार नक्सलवाद पर अपनी बात रखी है. जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी सरकार के 11 सालों के दौरान देश के नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर केवल 11 रह गई है. पीएम मोदी ने बताया कि केवल पिछले 75 घंटों में 303 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. उन्होंने कहा कि एक जमाने में जिनका थ्री नॉट थ्री चलता था आज थ्री नॉट थ्री सरेंडर हुए हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने देश में बढ़ते नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कांग्रेस के शासन में अर्बन नक्सल का इकोसिस्टम हावी था. माओवादी आतंक की कोई भी घटना देश के लोगों तक न पहुंचे उसके लिए उनका पूरा इकोसिस्टम था. 

देश में चलता था इको सिस्टम

देश में आतंकवाद की चर्चा होती थी. आर्टिकल 370 पर डिबेट होती थी. लेकिन कांग्रेस के राज में पनपे अर्बन नक्सल ऐसी संस्थाओं पर कब्जा जमा कर बैठे थे जो नक्सलवाद की घटनाओं पर पर्दा डालने का काम करते थे. देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि माओवादी आतंक के कई पीड़ित अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली आए थे. सात दिन रहे. हाथ पैर जोड़ कर कह रहे थे कि हमारी बात हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाएं. माओवादी आतंक के ठेकेदारों ने उस जुल्म के शिकार हुए लोगों की कहानियां भी देश के लोगों तक पहुंचने नहीं दिए.

यह भी पढ़ें :- 

निर्भया के चारों दोषियों को फांसी पर चढ़ाने वाले जल्लाद पवन ने किया कौन सा खुलासा?

देश का हर बड़ा राज्य माओवादी हिंसा की चपेट में था

देश का करीब-करीब हर बड़ा राज्य माओवादी हिंसा की चपेट में था. बाकी देश में संविधान लागू था पर आज माथे पर जो लोग संविधान की किताब लेकर नाचते हैं, वो माओवादी हिंसा में लगे लोगों की रक्षा के लिए दिन रात लगा देते थे. रेड कॉरिडोर में सरकार की कोई मान्यता नहीं होती थी. शाम को घर से बाहर नहीं निकल पाते थे. बीते 50 सालों में हजारों लोग मारे गए. कितने ही सुरक्षाकर्मी शिकार बने.

देश ने नौजवानों को खोया

पीएम मोदी ने आगे कहा कि माओवादी आतंक की वजह से देश ने नौजवानों को खोया. माओवादी लोग स्कूल, अस्पताल नहीं बनाने देते थे. जो बने हुए थे उनको बम से उड़ा दिया जाता था. विकास की रोशनी से देश का एक बड़ा हिस्सा वंचित रहा. इसका नुकसान दलितों, आदिवासियों, गरीबों को उठाना पड़ा. मैं देश के नौजवानों को इस हाल मे नहीं छोड़ सकता था. मैं उन माताओं को जानता हूं जिन्होंने अपने लाल खोए. उन मातओं की अपने लाल से आशा थी. या तो वो माओवादियों के झूठे वादे में फंस गए या उनका शिकार हो गए.

बहुत जल्द माओवादी आतंक से मुक्त होगा देश

पीएम मोदी ने कहा कि कभी बस्तर माओवादी आतंकियों का गढ़ हुआ करता था. पर संविधान के लिए समर्पित सरकार के लोकतांत्रिक प्रयासों से गलत रास्ते पर गए लोग विकास की मुख्यधारा में आ रहे हैं. जवानी खपा दी पर उन्होंने जो सोचा था वो परिवर्तन नहीं आया. अब भारत के संविधान पर विश्वास कर के आगे बढ़ेंगे. अब वहां बस्तर ओलंपिक का आयोजन होता है जहां लाखों नौजवान अपनी ताकत दिखा रहे हैं. इस बार माओवादी आतंक से प्रभावित क्षेत्रों में दीवाली खास होने जा रही है. वो वर्षों बाद दीवाली देखेंगे. हमारी मेहनत रंग लाएगी. वहां भी खुशियों के दिए जलेंगे. देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब देश माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा. ये भी मोदी की गारंटी है.

यह भी पढ़ें :- 

Festival Special Train: नई दिल्ली से बिहार जाने वाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का हुआ एलान, तुरंत यहां से बुक करें टिकट

Tags: modi governmentMoist Naxalitesnarendra modiNaxalitesUrban Naxal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लटकती तोंद से हो गए हैं परेशान, तो पेट की...

October 18, 2025

अब SONY पर नहीं दिखेगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबला, जानिए...

October 18, 2025

‘अल्लाह’ के इस मुस्लिम देश में पी जाती है सबसे...

October 18, 2025

मिल गया है धोखा? तो अपनाएं Move On करने के...

October 18, 2025

नाश्ते में खाई जाने वाली ये चीजें रखती हैं पेट...

October 18, 2025

आसान और खूबसूरत! दिवाली के लिए चुनें ये बेस्ट रंगोली...

October 18, 2025
PM Modi ने नक्सलवाद को लेकर दी सबसे बड़ी गारंटी; बोले- कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम डालता था इस पर पर्दे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

PM Modi ने नक्सलवाद को लेकर दी सबसे बड़ी गारंटी; बोले- कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम डालता था इस पर पर्दे
PM Modi ने नक्सलवाद को लेकर दी सबसे बड़ी गारंटी; बोले- कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम डालता था इस पर पर्दे
PM Modi ने नक्सलवाद को लेकर दी सबसे बड़ी गारंटी; बोले- कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम डालता था इस पर पर्दे
PM Modi ने नक्सलवाद को लेकर दी सबसे बड़ी गारंटी; बोले- कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम डालता था इस पर पर्दे