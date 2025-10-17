Festival Special Train: नई दिल्ली से बिहार जाने वाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का हुआ एलान, तुरंत यहां से बुक करें टिकट

Diwali Special Train: दिवाली और छठ के मौके पर लोगों को अक्सर घर जाने के लिए ट्रेनों में सीट नहीं मिलती है. ऐसे में त्योहारी सीजन में बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने खुशखबरी दी है. दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली और बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन के बीच एक एसी फेस्टिवल स्पेशल आरक्षित ट्रेन चलाने का फैसला किया है. यह ट्रेन छठ पूजा के लिए बिहार जाने वालों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि इस समय टिकटों की भारी मांग है.

कब-कब चलेगी ये ट्रेन?

रेलवे के अनुसार ये स्पेशल ट्रेनें ट्रेन संख्या 04058 (नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर जंक्शन) और ट्रेन संख्या 04057 (मुजफ्फरपुर जंक्शन से नई दिल्ली) के रूप में चलेंगी. ट्रेन संख्या 04058 नई दिल्ली से दोपहर 1:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 2:00 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 04057 मुजफ्फरपुर से शाम 4:50 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 3:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 04058 नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए 18, 19, 22 और 23 अक्टूबर, 2025 को चलेगी. ट्रेन संख्या 04058 मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के लिए 19, 20, 23 और 24 अक्टूबर, 2025 को चलेगी.

किन स्टेशनों पर रुकेगी यह ट्रेन?

यह फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस गाजियाबाद, अलीगढ़ जंक्शन, टूंडला जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव, ऐशबाग, बादशाहनगर, गोंडा जंक्शन, बस्ती, गोरखपुर जंक्शन, देवरिया सदर, सीवान जंक्शन, छपरा, सोनपुर और हाजीपुर जंक्शन पर रुकेगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन पूरी तरह से एसी श्रेणी की आरक्षित ट्रेन होगी, यानी केवल आरक्षित टिकट वाले यात्री ही इसमें यात्रा कर पाएंगे.

दिवाली और छठ के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी टिकट बुक करा लें, ताकि उन्हें कन्फर्म सीट मिल सके. यात्रा, ठहराव और समय के बारे में अधिक जानकारी के लिए यात्री रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर पूरी जानकारी देख सकते हैं.

