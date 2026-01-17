Home > देश > PM Modi ने मालदा से ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा- पत्थर दिल, निर्मम सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी

PM Modi ने मालदा से ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा- पत्थर दिल, निर्मम सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी

PM Modi: पश्चिम बंगाल के मालदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठिये देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं. दुनिया के विकसित और समृद्ध देश जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वे भी घुसपैठियों को अपने यहां से निकाल रहे है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 17, 2026 6:50:44 PM IST

PM Modi
PM Modi


PM Modi: पश्चिम बंगाल के मालदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठिये देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं. दुनिया के विकसित और समृद्ध देश जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वे भी घुसपैठियों को अपने यहां से निकाल रहे है. बंगाल से भी घुसपैठियों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है. पीएम मोदी ने बंगाल की जनता से पूछा कि घुसपैठियों को निकालकर बाहर भेजना चाहिए या नहीं. क्या टीएमसी के तहत यह संभव है? क्या ये लोग आपकी बहन-बेटियों की रक्षा करेंगे?

You Might Be Interested In

पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम ममता सरकार नहीं बल्कि बीजेपी ही कर सकती है. उन्होंने कहा कि टीएमसी नेता और सिंडिकेट घुसपैठियों को यहां बसाने और उन्हें वोटर बनाने का खेल वर्षों से खेल रहे हैं. घुसपैठिये जवानों की नौकरियां छीनते है और बहन-बेटियों पर अत्याचार करते है. वह आतंकवाद और अन्य अपराधों को बढ़ावा देता है.’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगी नितिन नवीन की ताजपोशी, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम को दिए निर्देश; जानें और कौन-कौन होगा शामिल?

पीएम मोदी ने कहा कि वह चाहते हैं कि देश के अन्य राज्यों की तरह बंगाल के लोगों को भी 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिले, यहां आयुष्मान भारत योजना लागू हो, लेकिन आज बंगाल देश का एकमात्र राज्य है जहां इस योजना को लागू नहीं होने दिया गया. ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्दयी सरकार, ऐसी सरकार को बंगाल से विदाई देना जरूरी है.

You Might Be Interested In

पीएम ने कहा कि देश के प्रधान सेवक के तौर पर वह पूरी ईमानदारी से बंगाल के लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं. वह चाहते हैं कि बंगाल के हर बेघर व्यक्ति के पास अपना पक्का घर हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. यहां की टीएमसी सरकार बहुत क्रूर है, केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है उसे टीएमसी के लोग लूट लेते है. टीएमसी के लोग बंगाल के गरीबों के दुश्मन हैं, उन्हें आपकी समस्याओं की चिंता नहीं है, वे अपना खजाना भरने में लगे है.

देश में सुशासन और विकास का नया मॉडल विकसित किया

पीएम मोदी ने मालदा की जनता से कहा कि बीजेपी ने पूरे देश में सुशासन और विकास का एक नया मॉडल विकसित किया है, आज पूरे देश की जनता उसे अपना आशीर्वाद दे रही है. कल ही महाराष्ट्र में शहरी निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है, खासकर महाराष्ट्र की राजधानी और दुनिया के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक बीएमसी में बीजेपी को पहली बार रिकॉर्ड जीत मिली है. कुछ दिन पहले ही तिरुवनंतपुरम में भी पहली बार बीजेपी का मेयर बना है, यानी जहां कभी बीजेपी का चुनाव जीतना नामुमकिन माना जाता था, वहां भी आज बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, इससे पता चलता है कि देश के वोटर, देश की जनरेशन जेड, बीजेपी के विकास मॉडल पर कितना भरोसा करती है. मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस बार बंगाल की जनता भी भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएगी.

Explainer: भारत में नारी कहां सुरक्षित, किस शहर में बेखौफ रह सकती हैं महिलाएं; NARI रिपोर्ट ने कर दिया खुलासा

You Might Be Interested In
Tags: Narendra Modi in MaldaPM Modi Malda visitpm modi on vande bharat trainVande Bharat sleeper trainVande Bharat sleeper train NewsWest Bengal Election 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026

वो अभिनेत्रियां जिन्होंने स्टीरियोटाइप को तोड़ने का दिखाया बेजोड़ साहस

January 16, 2026
PM Modi ने मालदा से ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा- पत्थर दिल, निर्मम सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

PM Modi ने मालदा से ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा- पत्थर दिल, निर्मम सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी
PM Modi ने मालदा से ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा- पत्थर दिल, निर्मम सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी
PM Modi ने मालदा से ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा- पत्थर दिल, निर्मम सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी
PM Modi ने मालदा से ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा- पत्थर दिल, निर्मम सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी