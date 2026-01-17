PM Modi ने मालदा से ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा- पत्थर दिल, निर्मम सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी

PM Modi: पश्चिम बंगाल के मालदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठिये देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं. दुनिया के विकसित और समृद्ध देश जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वे भी घुसपैठियों को अपने यहां से निकाल रहे है. बंगाल से भी घुसपैठियों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है. पीएम मोदी ने बंगाल की जनता से पूछा कि घुसपैठियों को निकालकर बाहर भेजना चाहिए या नहीं. क्या टीएमसी के तहत यह संभव है? क्या ये लोग आपकी बहन-बेटियों की रक्षा करेंगे?

पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम ममता सरकार नहीं बल्कि बीजेपी ही कर सकती है. उन्होंने कहा कि टीएमसी नेता और सिंडिकेट घुसपैठियों को यहां बसाने और उन्हें वोटर बनाने का खेल वर्षों से खेल रहे हैं. घुसपैठिये जवानों की नौकरियां छीनते है और बहन-बेटियों पर अत्याचार करते है. वह आतंकवाद और अन्य अपराधों को बढ़ावा देता है.’

पीएम मोदी ने कहा कि वह चाहते हैं कि देश के अन्य राज्यों की तरह बंगाल के लोगों को भी 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिले, यहां आयुष्मान भारत योजना लागू हो, लेकिन आज बंगाल देश का एकमात्र राज्य है जहां इस योजना को लागू नहीं होने दिया गया. ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्दयी सरकार, ऐसी सरकार को बंगाल से विदाई देना जरूरी है.

पीएम ने कहा कि देश के प्रधान सेवक के तौर पर वह पूरी ईमानदारी से बंगाल के लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं. वह चाहते हैं कि बंगाल के हर बेघर व्यक्ति के पास अपना पक्का घर हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. यहां की टीएमसी सरकार बहुत क्रूर है, केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है उसे टीएमसी के लोग लूट लेते है. टीएमसी के लोग बंगाल के गरीबों के दुश्मन हैं, उन्हें आपकी समस्याओं की चिंता नहीं है, वे अपना खजाना भरने में लगे है.

देश में सुशासन और विकास का नया मॉडल विकसित किया

पीएम मोदी ने मालदा की जनता से कहा कि बीजेपी ने पूरे देश में सुशासन और विकास का एक नया मॉडल विकसित किया है, आज पूरे देश की जनता उसे अपना आशीर्वाद दे रही है. कल ही महाराष्ट्र में शहरी निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है, खासकर महाराष्ट्र की राजधानी और दुनिया के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक बीएमसी में बीजेपी को पहली बार रिकॉर्ड जीत मिली है. कुछ दिन पहले ही तिरुवनंतपुरम में भी पहली बार बीजेपी का मेयर बना है, यानी जहां कभी बीजेपी का चुनाव जीतना नामुमकिन माना जाता था, वहां भी आज बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, इससे पता चलता है कि देश के वोटर, देश की जनरेशन जेड, बीजेपी के विकास मॉडल पर कितना भरोसा करती है. मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस बार बंगाल की जनता भी भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएगी.