प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगी नितिन नबीन की ताजपोशी, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम को दिए निर्देश; जानें और कौन-कौन होगा शामिल?

Nitin Naveen BJP President: BJP ने 19 और 20 जनवरी को भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए हैं.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: January 17, 2026 6:28:50 PM IST

Nitin Naveen Appointment Ceremony
Nitin Naveen Appointment Ceremony


Nitin Naveen Appointment Ceremony: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की नियुक्ति 20 जनवरी को औपचारिक रूप से घोषित की जाएगी. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मौजूद रहेंगे और नितिन नवीन के पदभार ग्रहण समारोह में संबोधन भी देंगे. भाजपा संगठन चुनावों के चुनाव अधिकारी लक्ष्मण उसी दिन सुबह भाजपा मुख्यालय में नितिन नवीन के निर्वाचित होने की घोषणा करेंगे.

सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक होंगे शामिल

यह कार्यक्रम भाजपा मुख्यालय में आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति तय है. नितिन नवीन के चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा मुख्यालय की पाँचवीं मंजिल स्थित कक्ष में एक सादे समारोह में प्रधानमंत्री मोदी सहित अन्य शीर्ष नेता उन्हें अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठाएंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक संबोधन भी होगा.
 
पार्टी ने 19 और 20 जनवरी को भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए हैं. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे तक पूरी कर ली जाएगी.

नामांकन दाखिल करने के बाद की प्रक्रिया

नितिन नवीन की उम्मीदवारी के समर्थन में भाजपा के 37 संगठनात्मक राज्यों में से 30 राज्यों से नामांकन दाखिल किए जाएंगे. हर राज्य में 20 नेताओं के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे और उनमें राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को शामिल होना जरूरी है. अभी तक उन 30 राज्यों में संगठन चुनाव संपन्न हो चुके हैं और वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेने के पात्र हैं.
 
जिन सात राज्यों में संगठन चुनाव लंबित हैं, उनमें दिल्ली, कर्नाटक, मणिपुर और नागालैंड जैसे राज्य शामिल हैं. इन राज्यों से फिलहाल नामांकन या मतदान संभव नहीं होगा.

