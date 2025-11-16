PM Modi Speech: सूरत से गरजे PM मोदी! बिहार में जीत के बाद उनकी 5 ऐसी बातें जो विपक्ष के उड़ा देंगे होश?

गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ने राजनीतिक माहौल को और तेज़ कर दिया है. भीड़ ज्वार की तरह उमड़ी, उत्साह चरम पर था और मंच से निकले हर शब्द का अपना अलग राजनीतिक संदेश था. क्या कहा प्रधानमंत्री ने? किस पर निशाना साधा? यहां पढ़िए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 बड़ी बातें.

पीएम मोदी ने कहा, “गुजरात और खासकर सूरत में रहने वाले मेरे बिहारी भाइयों का यह अधिकार है, और इसलिए यह मेरी स्वाभाविक ज़िम्मेदारी है कि मैं आपके बीच आऊँ और कुछ पल इस विजय उत्सव का हिस्सा बनूँ.”

“बिहार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है”

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के लोगों को राजनीति समझाने की ज़रूरत नहीं है. बिहार के लोग दुनिया को राजनीति समझाते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार ने जाति-आधारित राजनीति को नकार दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. आप दुनिया में कहीं भी जाएँ, आपको बिहार की प्रतिभा दिखाई देगी.

उन्होंने कहा, “आप जानते हैं, और बिहार की जनता भी जानती है कि हम वो पार्टी हैं जिसने गुजरात में जब हमें मुख्यमंत्री पद दिया था, तब भी हमारा मंत्र यही था: भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास. हमारी मूल सोच रही है – राष्ट्र प्रथम.”

“ज़मानती नेता जातिवाद फैला रहे थे”

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “पिछले दो सालों से ये ज़मानती नेता बिहार जाकर जातिवाद पर भाषण दे रहे थे. उन्होंने पूरी ताकत से जातिवाद का ज़हर फैलाने की कोशिश की। लेकिन बिहार के इस चुनाव ने जातिवाद के इस ज़हर को पूरी तरह से नकार दिया है.”

उन्होंने कहा, “भारत के हर कोने, भारत के हर राज्य, हर भाषा-भाषी नागरिक के लिए यही हमारा मंत्र है… यह हमारे लिए पूजनीय और आदरणीय है. इसलिए, बिहार पर गर्व करना और इसकी क्षमता को स्वीकार करना हमारे लिए बहुत स्वाभाविक है.”

“महिलाओं और युवाओं का मेरा मेल”

उन्होंने कहा, “इस चुनाव में, एनडीए गठबंधन, जो जीता, और महागठबंधन, जो हारा… दोनों के बीच 10 प्रतिशत वोटों का अंतर है, जो एक बड़ी बात है. इसका मतलब है कि आम मतदाता ने एकमत होकर वोट दिया, यह बिहार के विकास के प्रति एक जुनून है.” उन्होंने कहा कि महिलाओं और युवाओं ने मिलकर एक माई कॉम्बिनेशन बनाया है, जिसने आने वाले दशकों के लिए राजनीति की नींव मज़बूत की है.’

‘अब कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता’

प्रधानमंत्री ने कहा, “इस देश ने मुस्लिम लीग-माओवादी कांग्रेस को नकार दिया है. कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा वर्ग, जिसमें राष्ट्रवादी विचारों वाले लोग भी शामिल हैं, इस बड़े नाम के कार्यों से नाखुश है. अब कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता; यही स्थिति है.”

“बड़े नाम वाले दावा करते थे कि वक्फ एक्ट लागू नहीं हुआ”

वक्फ एक्ट का ज़िक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, “घरों पर अवैध रूप से कब्ज़ा करके उन्हें वक्फ संपत्तियों में बदल दिया गया. तमिलनाडु में तो पूरे के पूरे गाँवों को वक्फ संपत्तियों में बदल दिया गया. इसी चिंता को देखते हुए हम संसद में वक्फ एक्ट लेकर आए. बिहार चुनाव में इन गारंटरों, बड़े नामों और उनके सहयोगियों ने सार्वजनिक रूप से वक्फ एक्ट की धज्जियाँ उड़ा दीं. उन्होंने कहा कि अगर वे सत्ता में आए, तो इस वक्फ एक्ट को लागू नहीं होने देंगे. बिहार की जनता ने इस सांप्रदायिक राजनीति को भी हरा दिया है.”

