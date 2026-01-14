Home > देश > PM Modi Office: आज़ादी के बाद पहली बार PMO बदलेगा ठिकाना, जानें कहां होगा PM Modi का नया ऑफिस?

PM Modi Office: जैसा की आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स, 'सेवा तीर्थ' में शिफ्ट होने वाले हैं. लेकिन आज हम आपको इस खबर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

By: Heena Khan | Published: January 14, 2026 9:18:05 AM IST

PM Modi Office: जैसा की आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ‘सेवा तीर्थ’ में शिफ्ट होने वाले हैं. लेकिन आज हम आपको इस खबर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कदम केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है, जिसका मकसद सुविधाओं को बेहतर बनाना और कामकाज को सुव्यवस्थित करना है.

कहां शिफ्ट हुआ PM का ऑफिस

नई व्यवस्था के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय अब एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव-1 में वायु भवन के पास स्थित ‘सेवा तीर्थ-1’ बिल्डिंग से काम करेगा. जी हां! ‘सेवा तीर्थ-2’ और ‘सेवा तीर्थ-3’ बिल्डिंग भी इसी कॉम्प्लेक्स में हैं. जानकारी के मुताबिक कैबिनेट सचिवालय पहले ही सितंबर 2025 में ‘सेवा तीर्थ-2’ में शिफ्ट हो गया था, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का ऑफिस ‘सेवा तीर्थ-3’ में बनाया गया है.

इतिहास में पहली बार 

इतिहास में ऐसी शिफ्टिंग पहली बार हुई है, क्योंकि PMO पहले साउथ ब्लॉक में था. साउथ और नॉर्थ ब्लॉक को खाली करके ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ में बदल दिया जाएगा, जिससे आम जनता भारत के समृद्ध इतिहास और विरासत को देख सकेगी. लगभग 1,189 करोड़ की लागत से बना सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स 226,203 वर्ग फुट के एरिया में फैला है और इसे लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया है. इसका डिज़ाइन ‘सेवा’ की थीम पर आधारित है, और इसमें बड़े हॉल के साथ-साथ आधुनिक वर्कस्पेस भी शामिल हैं.

