Home > देश > पोंगल के शुभ अवसर पर तमिलनाडु पहुंचे PM Modi, अन्नदाताओं को लेकर कह दी बड़ी बात

पोंगल के शुभ अवसर पर तमिलनाडु पहुंचे PM Modi, अन्नदाताओं को लेकर कह दी बड़ी बात

PM Modi: जैसा की आप सभी जानते हैं कि आज पोंगल का त्योहार है. ऐसे में पोंगल कई राज्यों में बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता है. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोंगल पर्व मनाने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंच चुके है.

By: Heena Khan | Published: January 14, 2026 11:22:04 AM IST

PM Modi
PM Modi


You Might Be Interested In

PM Modi: जैसा की आप सभी जानते हैं कि आज पोंगल का त्योहार है. ऐसे में पोंगल कई राज्यों में बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता है. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोंगल पर्व मनाने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंच चुके है. प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले मुरुगन के घर में गायों को चारा खिलाया. इन सबके बीच वहां मौजूद लोगों को पोंगल पर्व की बधाई दी और सभी के साथ सेल्फी भी खिंचवाई.

जाने PM मोदी ने क्या कहा?

इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती वैल्यू एडिशन का बड़ा महत्व है. खेती को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं. पोंगल का त्यौहार प्रकृति के प्रति आभार जीवन शैली का हिस्सा है प्रकृति को बचाना, पानी को बचाना अगली पीढ़ी के लिए यह मिशन है. भारत निर्माण में किसानों का योगदान है, किसान राष्ट्र निर्माण के साथी है, तमिल संस्कृति में किसान को जीवन का आधार माना गया है,

You Might Be Interested In

अन्नदाताओं की मेहनत को सराहा

इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब मैं रामेश्वरम में ब्रिज का शुभारंभ करने गया था तब भी तमिल संस्कृति का दर्शन हुआ. पिछले वर्ष तमिल संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रम से जुड़ा आज पोंगल ग्लोबल त्यौहार बन चुका है. दुनिया भर में लोग उत्साह के साथ पोंगल पर्व मनाते है उनमें से एक वो भी है. इसमें अन्नदाता की मेहनत धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है, पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है.

PM Modi Office: आज़ादी के बाद पहली बार PMO बदलेगा ठिकाना, जानें कहां होगा PM Modi का नया ऑफिस?

Gold Silver Rate Live Today: सोना–चांदी बाजार में उथल-पुथल तेज, निवेश से पहले जानें आज का ताजा भाव

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-1pm modipongaltamil nadu
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अपने डेली रूटीन में कब और कैसे लगाएं नियासिनमाइड? भूलकर...

January 13, 2026

मानुषी छिल्लर का एथनिक अवतार, क्यों साड़ी है उनकी पहली...

January 13, 2026

डाइट में शामिल करें ये Superfoods, बीमारियों से रहेंगे दूर

January 13, 2026

Healthy Habits: स्ट्रेस फ्री रहेगा आपका दिन, रोजाना करें ये...

January 13, 2026

पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और ऑयली स्किन से परेशान हैं? जानिए किन...

January 13, 2026

हर दिन लगानी चाहिए Sunscreen? भूलकर भी न करें छोड़ने...

January 13, 2026
पोंगल के शुभ अवसर पर तमिलनाडु पहुंचे PM Modi, अन्नदाताओं को लेकर कह दी बड़ी बात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पोंगल के शुभ अवसर पर तमिलनाडु पहुंचे PM Modi, अन्नदाताओं को लेकर कह दी बड़ी बात
पोंगल के शुभ अवसर पर तमिलनाडु पहुंचे PM Modi, अन्नदाताओं को लेकर कह दी बड़ी बात
पोंगल के शुभ अवसर पर तमिलनाडु पहुंचे PM Modi, अन्नदाताओं को लेकर कह दी बड़ी बात
पोंगल के शुभ अवसर पर तमिलनाडु पहुंचे PM Modi, अन्नदाताओं को लेकर कह दी बड़ी बात