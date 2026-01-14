पोंगल के शुभ अवसर पर तमिलनाडु पहुंचे PM Modi, अन्नदाताओं को लेकर कह दी बड़ी बात

PM Modi: जैसा की आप सभी जानते हैं कि आज पोंगल का त्योहार है. ऐसे में पोंगल कई राज्यों में बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता है. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोंगल पर्व मनाने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंच चुके है. प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले मुरुगन के घर में गायों को चारा खिलाया. इन सबके बीच वहां मौजूद लोगों को पोंगल पर्व की बधाई दी और सभी के साथ सेल्फी भी खिंचवाई.

जाने PM मोदी ने क्या कहा?

इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती वैल्यू एडिशन का बड़ा महत्व है. खेती को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं. पोंगल का त्यौहार प्रकृति के प्रति आभार जीवन शैली का हिस्सा है प्रकृति को बचाना, पानी को बचाना अगली पीढ़ी के लिए यह मिशन है. भारत निर्माण में किसानों का योगदान है, किसान राष्ट्र निर्माण के साथी है, तमिल संस्कृति में किसान को जीवन का आधार माना गया है,

अन्नदाताओं की मेहनत को सराहा

इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब मैं रामेश्वरम में ब्रिज का शुभारंभ करने गया था तब भी तमिल संस्कृति का दर्शन हुआ. पिछले वर्ष तमिल संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रम से जुड़ा आज पोंगल ग्लोबल त्यौहार बन चुका है. दुनिया भर में लोग उत्साह के साथ पोंगल पर्व मनाते है उनमें से एक वो भी है. इसमें अन्नदाता की मेहनत धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है, पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है.

PM Modi Office: आज़ादी के बाद पहली बार PMO बदलेगा ठिकाना, जानें कहां होगा PM Modi का नया ऑफिस?

Gold Silver Rate Live Today: सोना–चांदी बाजार में उथल-पुथल तेज, निवेश से पहले जानें आज का ताजा भाव