Live

Gold Silver Rate Live Today: सोना–चांदी बाजार में उथल-पुथल तेज, निवेश से पहले जानें आज का ताजा भाव

🕒 Updated: January 14, 2026 07:22:15 AM IST

Gold Silver Rate Live Today: हाल ही में सोने की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. तेज़ बढ़ोतरी और कभी-कभी गिरावट के बावजूद, सोने की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुँच रही हैं. यह बढ़ता हुआ ट्रेंड सिर्फ़ घरेलू बाज़ार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दिख रहा है. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA), GoodReturns और MCX के हालिया डेटा से साफ़ पता चलता है कि निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ़ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं.

Gold silver price today
Gold silver price today
हाल ही में सोने की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. तेज़ बढ़ोतरी और कभी-कभी गिरावट के बावजूद, सोने की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुँच रही हैं.

Live Updates

  • 07:21 (IST) 14 Jan 2026

    Gold Silver Rate Live Today: 4–13 जनवरी पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों का हाल (प्रति किलों)

    4 जनवरी 2026 - रविवार 

    5 जनवरी 2026 - 1,35,721 रुपये

    6 जनवरी 2026 - 1,36,909 रुपये

    7 जनवरी 2026 - 1,38,820 रुपये

    8 जनवरी 2026 - 1,38,000 रुपये 

    9 जनवरी 2026 - 1,39,310 रुपये 

    10 जनवरी 2026 - शनिवार 

    11 जनवरी 2026 - रविवार

    12 जनवरी 2026 - 1,42,450 रुपये 

    13 जनवरी 2026 - 1,42,503 रुपये 

     

  • 06:03 (IST) 14 Jan 2026

    Gold Silver Rate Live Today: 2025 सोने की कीमतों के लिए एक शानदार साल था जिसमें तेज़ी जारी रही और लगभग 52 नए रिकॉर्ड हाई बने साथ ही 1979 के बाद सबसे ज़्यादा सालाना रिटर्न मिला. 2025 के आखिरी ट्रेडिंग दिन सोना $4319 पर बंद हुआ इस तरह, इसने साल भर में लगभग 65% की बढ़त हासिल की, जबकि चांदी 148% बढ़कर $71.66 हो गई.

    पिछले पाँच सालों में, सोने की कीमत $1898 से बढ़कर $4488 हो गई है इस तरह इसने 127% का रिटर्न दिया है जबकि इसी दौरान चांदी की कीमत $26.40 से बढ़कर $71.66 हो गई जो 171% का रिटर्न है. इसलिए, पिछले पाँच सालों में चांदी ने सोने से बेहतर प्रदर्शन किया है, हालांकि चांदी की कीमतों में बड़ी तेज़ी 2025 के दूसरे छमाही में आई. 27 अगस्त से, चांदी में लगभग 82% की तेज़ी आई है जबकि सोने में 28% की बढ़ोतरी हुई है. 

वेब स्टोरीज

अपने डेली रूटीन में कब और कैसे लगाएं नियासिनमाइड? भूलकर...

January 13, 2026

मानुषी छिल्लर का एथनिक अवतार, क्यों साड़ी है उनकी पहली...

January 13, 2026

डाइट में शामिल करें ये Superfoods, बीमारियों से रहेंगे दूर

January 13, 2026

Healthy Habits: स्ट्रेस फ्री रहेगा आपका दिन, रोजाना करें ये...

January 13, 2026

पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और ऑयली स्किन से परेशान हैं? जानिए किन...

January 13, 2026

हर दिन लगानी चाहिए Sunscreen? भूलकर भी न करें छोड़ने...

January 13, 2026
Gold Silver Rate Live Today: सोना–चांदी बाजार में उथल-पुथल तेज, निवेश से पहले जानें आज का ताजा भाव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Silver Rate Live Today: सोना–चांदी बाजार में उथल-पुथल तेज, निवेश से पहले जानें आज का ताजा भाव
Gold Silver Rate Live Today: सोना–चांदी बाजार में उथल-पुथल तेज, निवेश से पहले जानें आज का ताजा भाव
Gold Silver Rate Live Today: सोना–चांदी बाजार में उथल-पुथल तेज, निवेश से पहले जानें आज का ताजा भाव
Gold Silver Rate Live Today: सोना–चांदी बाजार में उथल-पुथल तेज, निवेश से पहले जानें आज का ताजा भाव