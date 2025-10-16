Home > देश > PM Awas Yojana के तहत 2025 में किसको-किसको मिल सकता है घर? जानें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें

PM Awas Yojana Gramin 2025: PM आवास योजना ग्रामीण 2025 के तहत, योग्य ग्रामीण निवासी ऑफिशियल वेबसाइट या आवासप्लस ऐप के ज़रिए आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: October 16, 2025 4:07:09 PM IST

PM Awas Yojana Gramin 2025: भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAYG) या PMAY ग्रामीण, ग्रामीण इलाकों में गरीबों को घर देती है और सरकार को ज़्यादा लोगों की मदद करने में मदद करती है. यह स्कीम 2025 तक भी आगे बढ़ रही है जिससे बेनिफिशियरी को तेज़ी से प्रोसेसिंग और बेहतर सर्विस मिल रही है.

PM Awas Yojana Gramin की खास बातें

  • घर का इंतज़ाम: हर पाने वाले को कम से कम 25 स्क्वेयर मीटर का मॉडर्न घर मिलने की गारंटी है जिसमें कमरा, किचन और टॉयलेट की सुविधा हो.
  • फाइनेंशियल मदद: यह स्कीम मैदानी इलाकों में घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये और पहाड़ी इलाकों और नक्सल प्रभावित इलाकों में 1,30,000 रुपये की ग्रांट देती है.
  • MNREGA के साथ इंटीग्रेशन: कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, बेनिफिशियरी को पूरे कंस्ट्रक्शन टाइम के दौरान 90-95 दिनों की मज़दूरी दी जाएगी.
  • बुनियादी सुविधाएं: नए घरों के लिए, बिजली, साफ़ पानी और सही सफ़ाई पर ज़ोर दिया जाता है.

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

  • PMAY-G स्कीम के लिए क्वालिफाई करने के लिए, एप्लीकेंट्स को ये क्राइटेरिया पूरे करने होंगे
  • भारत का परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए.
  • नाम सोशियो-इकोनॉमिक कास्ट सेंसस (SECC) 2011 डेटाबेस में लिस्टेड होना चाहिए.
  • कोई दूसरा पक्का घर न हो.
  • BPL परिवारों को प्रायोरिटी दी जाएगी. इसमें विधवाएं, दिव्यांग लोग और SC/ST के सदस्य शामिल हैं.

ये लोग नहीं कर सकते हैं अप्लाई

  • जिन परिवारों की सालाना इनकम 18 लाख रुपये से ज़्यादा है.
  • परिवारों के पास भारत में कहीं भी कोई पक्का (परमानेंट) घर हो.
  • जिन्होंने पहले सरकारी हाउसिंग ग्रांट का फायदा उठाया हो.

PM आवास योजना ग्रामीण के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें ?

आवासप्लस 2024 मोबाइल एप्लिकेशन की मदद से, PMAY-G के लिए अप्लाई करना बहुत आसान है. PMAY के लिए अप्लाई करने के लिए, नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शन फॉलो करें.

  • AwaasPlus ऐप डाउनलोड करें या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  • ऑथेंटिकेशन के लिए ऐप खोलें, अपना आधार नंबर डालें और फेशियल रिकग्निशन का इस्तेमाल करें.
  • एप्लीकेशन फॉर्म भरें और सभी ज़रूरी डिटेल्स सही-सही भरें, जिसमें पर्सनल जानकारी, इनकम डिटेल्स और फैमिली कंपोजिशन शामिल हैं.
  • ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, रहने का प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट और दूसरे ज़रूरी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जमा करें.
  • जमा करने के बाद, एप्लीकेंट ऐप या ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं.

बेनिफिशियरी लिस्ट और वेरिफिकेशन

यह चेक करने के लिए कि आप PMAY-G के तहत बेनिफिशियरी हैं या नहीं:

  • ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  • बेनिफिशियरी लिस्ट सेक्शन में जाएं.
  • अपना स्टेटस चेक करने के लिए राज्य और डिस्ट्रिक्ट जैसी ज़रूरी डिटेल्स भरें.

PM आवास योजना ग्रामीण 2025 का मकसद

PM आवास योजना ग्रामीण 2025 का मकसद सिर्फ घर बनाना ही नहीं है, बल्कि सर्विस फैसिलिटी देकर गांव के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना भी है. एप्लीकेशन जमा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन शुरू करना, भारत में सभी के लिए ग्रामीण आवास के सरकार के लक्ष्य को पाने की दिशा में एक और कदम है. जो लोग इस प्रोग्राम में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें नई जानकारी और अपडेट के लिए इस प्रोग्राम से जुड़ी सरकारी वेबसाइटें अक्सर देखते रहना चाहिए.

