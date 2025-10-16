कैसे हैं प्रेमानंद जी महाराज? बागेश्वर धाम के Dhirendra Shastri ने संत के स्वास्थ्य को लेकर बताया पूरा सच

Premanand ji Maharaj Health Update: प्रेमानंद जी महाराज (Premanand ji Maharaj) की सेहत को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे है. इस बीच, बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) ने हेल्थ अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि संत ठीक हैं. हाल ही में, महाराज ने खुद अपनी किडनी की दिक्कतों के बारे में बताया था और कहा था कि अब कुछ नहीं किया जा सकता. खास बात यह है कि कई लोगों ने, जिनमें मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं, अपनी किडनी डोनेट करने की पेशकश की है.

प्रेमानंद महाराज ने खुद बताई अपने सेहत की बात

प्रेमानंद महाराज ने पहले भी बिग बॉस OTT विनर एल्विश यादव समेत कई भक्तों के साथ अपनी सेहत की जानकारी शेयर की थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने कहा था, “मेरी दोनों किडनी फेल हो गई हैं. अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है. मुझे जाना होगा. आज नहीं तो कल.” “एक पल भी नहीं”

राज कुंद्रा ने दिया किडनी डोनेट करने का ऑफर

अगस्त में, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) अपनी पत्नी के साथ वृंदावन गए और संत प्रेमानंद से मिले, और अपनी एक किडनी डोनेट करने का ऑफर दिया. सेवायत के मुताबिक, कुंद्रा प्रेमानंद महाराज से इतने इम्प्रेस हुए कि जब उन्हें पता चला कि उनकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं, तो उन्होंने तुरंत अपनी एक किडनी डोनेट करने का ऑफर दिया.

उन्होंने कहा कि शिल्पा समेत वहां मौजूद सभी लोग इस ऑफर से हैरान थे. हालांकि, संत प्रेमानंद ने कुंद्रा को धन्यवाद देते हुए प्यार से मना कर दिया, और कहा, “कुदरत के नियम के मुताबिक, मैं आपकी एक किडनी के साथ भी उतने ही समय तक जिंदा रहूंगा, और भगवान की कृपा से, मैं दोनों के बिना भी उतने ही समय तक जिंदा रहूंगा. इससे ज़्यादा एक पल भी नहीं.”

मध्य प्रदेश के एक मुस्लिम आदमी ने भी यही पेशकश की है.आरिफ खान चिश्ती ने प्रेमानंद महाराज को एक लेटर लिखकर अपनी किडनी दान करने की इच्छा जताई. लेटर में कहा गया “देश के मौजूदा नफरत के माहौल में आप जैसे संतों का होना ज़रूरी है.”

उन्होंने लेटर में कहा, “इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ज़िंदा हूं या नहीं आपकी ज़िंदगी इस दुनिया के लिए बहुत कीमती है. मैं अपनी मर्ज़ी से आपको अपनी एक किडनी देता हूं. कृपया मेरी तरफ़ से यह छोटा सा तोहफ़ा स्वीकार करें.”

किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं प्रेमानंद महाराज

प्रेमानंद महाराज लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं. उन्हें रेगुलर डायलिसिस की जरूरत होती है और पिछले कई महीनों से उनकी सेहत बिगड़ रही है. आश्रम ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि सेहत की वजहों से उनकी रेगुलर सुबह की वॉक अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। भक्तों से भी रिक्वेस्ट की गई है कि वे दर्शन के लिए सड़क पर महाराज का इंतजार न करें.

प्रेमानंद महाराज कौन हैं?

भारतीय समाज में संतों और महात्माओं का बहुत आदर किया जाता है, और उनके मानने वालों की संख्या लाखों में है. गरीब से लेकर अमीर तक, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए लोगों की भीड़ लाइन में लगती है. प्रेमानंद महाराज ऐसे ही एक संत हैं जिनके भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं. पिछले कुछ दिनों से प्रेमानंद महाराज अपनी सेहत को लेकर खबरों में हैं, और उनकी बिगड़ती सेहत ने उनके भक्तों में चिंता पैदा कर दी है. आज हम प्रेमानंद महाराज का असली नाम बताएंगे और बताएंगे कि वे कृष्ण के भक्त कैसे बने. उन्हें पहले अनिरुद्ध कुमार पांडे के नाम से जाना जाता था. कृष्ण और राधा की भक्ति में अपना जीवन समर्पित करने के बाद उन्होंने प्रेमानंद नाम अपना लिया.

प्रेमानंद महाराज संत कैसे बने?

अनिरुद्ध कुमार पांडे को बचपन से ही पूजा-पाठ में दिलचस्पी थी. वे गीता पढ़ते थे और भगवान की भक्ति में डूब जाते थे. इसी रास्ते ने उन्हें वैराग्य की ओर अग्रसर किया और उन्होंने बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया. वहां से वे वाराणसी चले गए जहां उन्होंने कई संतों के साथ पूजा और ध्यान करना शुरू कर दिया.

एक दिन उनके मन में वृंदावन जाने का ख्याल आया। पहली बार उन्हें राधा और कृष्ण के लिए गहरी भक्ति महसूस हुई और वे सीधे पवित्र शहर चले गए। वहां वे राधा वल्लभ संप्रदाय से मिले और भक्ति गीत गाने लगे. संत मोहित गोस्वामी से दीक्षा लेने के बाद वे एक संत बन गए. इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना प्रचार का सफ़र शुरू कर दिया. उनके शब्दों ने न केवल आम लोगों को बल्कि क्रिकेटर विराट कोहली और एक्टर अनुष्का शर्मा जैसी कई बड़ी हस्तियों को भी प्रभावित किया.