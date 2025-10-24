‘अबकी बार मोदी सरकार’, PM Modi को उड़ान देने वाले शख्स ने छोड़ी दुनिया! कौन थे एड गुरु पीयूष पांडे?

Piyush Pandey Death: भारतीय विज्ञापन जगत की एक प्रमुख हस्ती पीयूष पांडे अब इस दुनिया में नहीं रहे. बड़े अफ़सोस की खबर है कि गुरुवार को उनका निधन हो गया. सुहेल सेठ ने अपने एक्स अकाउंट पर अपनी संवेदना व्यक्त की. इस दौरान उन्होंने लिखा, “मैं अपने सबसे प्रिय मित्र, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, पीयूष पांडे के निधन से बेहद दुखी और स्तब्ध हूं. भारत ने न केवल एक महान विज्ञापन हस्ती, बल्कि एक सच्चे देशभक्त और एक अद्भुत सज्जन व्यक्ति को भी खो दिया है.

भारतीय विज्ञापन जगत की एक प्रमुख हस्ती पीयूष पांडे का गुरुवार को निधन हो गया. उन्होंने चार दशकों से भी ज़्यादा समय तक ओगिल्वी इंडिया के साथ काम किया. इतना ही नहीं वो 1982 में ओगिल्वी से जुड़े थे. 27 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेज़ी-प्रधान विज्ञापन जगत में कदम रखा और उसे हमेशा के लिए बदल दिया.

ऐड गुरु क्यों कहलाते थे Piyush Pandey

पीयूष पांडे का जन्म 1955 में जयपुर के एक परिवार में हुआ था. उनके नौ भाई-बहन थे, जिनमें सात बहनें और दो भाई शामिल थे. उनके पिता एक बैंक में काम करते थे. पांडे ने कई सालों तक क्रिकेट भी खेला. उन्होंने एशियन पेंट्स के लिए “हर खुशी में रंग लाए”, कैडबरी के लिए “कुछ खास है”, और फेविकोल और हच जैसे ब्रांडों के लिए विज्ञापन बनाए.

PM Modi के लिए कर गए ये काम

क्या आप ये बात जानते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक चुनावी नारा भी गढ़ा, जो काफ़ी वायरल भी हुआ. यह नारा था “अबकी बार, मोदी सरकार”. दरअसल, पीयूष पांडे को भारत के विज्ञापन उद्योग में बड़े बदलाव लाने के लिए जाना जाता है. उन्होंने लगभग चार दशकों तक प्रसिद्ध विज्ञापन कंपनी ओगिल्वी इंडिया के साथ काम किया. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कंपनी भारत में विज्ञापन जगत का पर्याय बनी रही और इसमें पीयूष पांडे की अहम भूमिका मानी जाती है. उनके निधन से विज्ञापन जगत के एक युग का अंत हो गया. उनकी शानदार मूंछें और हंसमुख चेहरा हमेशा याद रखा जाएगा.

