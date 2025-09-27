Petal Gahlot कौन हैं? जिन्होंने PM Shehbaz के एक-एक झूठ का दिया मुंहतोड़ जवाब
Home > देश > Petal Gahlot कौन हैं? जिन्होंने PM Shehbaz के एक-एक झूठ का दिया मुंहतोड़ जवाब

Petal Gahlot कौन हैं? जिन्होंने PM Shehbaz के एक-एक झूठ का दिया मुंहतोड़ जवाब

India Reply PM Shehbaz UNGA Speech: संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण का भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने मुंहतोड़ जवाब दिया.

By: Sohail Rahman | Published: September 27, 2025 10:53:03 AM IST

Who is Petal Gahlot
Who is Petal Gahlot

Petal Gahlot UNGA Speech: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (PM Shehbaz Sharif) ने भारत के खिलाफ जमकर झूठ बोला. अब इस पर भारत की प्रतिक्रिया सामने आई है. शरीफ के भाषण के जवाब में भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने कहा कि आज सुबह महासभा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हास्यास्पद नाटक देखा, जिसमें उन्होंने एक बार फिर आतंकवाद को महिमामंडित किया, जो उनकी विदेश नीति का मूल है. उन्होंने कहा कि कोई भी नाटक या झूठ सच्चाई को नहीं छिपा सकता. यही वह पाकिस्तान है जिसने 25 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों के क्रूर नरसंहार की जिम्मेदारी से एक पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवादी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हस्तक्षेप किया था.

पेटल गहलोत ने क्या कहा? (What did Patel Gahlot say?)

संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेटल गहलोत (Petal Gahlot) ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि याद रखें, इसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भागीदार होने का दिखावा करते हुए दस साल तक ओसामा बिन लादेन को शरण दी और इसके मंत्रियों ने हाल ही में दशकों से आतंकवादी शिविर चलाने की बात कबूल की है. इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह दोहरापन जारी है, इस बार प्रधानमंत्री के स्तर पर. भारत ने कहा कि एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है और हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर और मुरीदके में आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा मारे गए आतंकवादियों की कई तस्वीरें देखी हैं.



पाकिस्तानी सेना ने जंग खत्म करने का किया अनुरोध (Pakistani army has requested an end to war)

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत के साथ हाल के संघर्ष का अजीबोगरीब ब्यौरा भी दिया. इस मामले में रिकॉर्ड स्पष्ट है. पाकिस्तान 9 मई तक भारत पर और हमले की धमकी दे रहा था, लेकिन 10 मई को पाकिस्तानी सेना ने हमसे सीधे लड़ाई खत्म करने का अनुरोध किया. इसके अलावा उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने वाला धर्म के बारे में उपदेश दे रहा है. भारतीय सेना ने कई पाकिस्तानी एयरबेस नष्ट कर दिए. उस नुकसान की तस्वीरें प्रसिद्ध हैं और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं. अगर नष्ट रनवे और जले हुए हैंगर प्रधानमंत्री शरीफ को जीत लगते हैं तो वे इसका आनंद ले सकते हैं.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ शांति की बात की है. अगर वह सच में ईमानदार है तो रास्ता साफ है. पाकिस्तान को तुरंत सभी आतंकी कैंप बंद कर देने चाहिए और वांछित आतंकवादियों को हमें सौंप देना चाहिए. यह अजीब है कि जो देश नफरत, कट्टरता और असहिष्णुता फैलाता है, वह धर्म के मामलों पर इस सभा को लेक्चर दे रहा है. पाकिस्तान की राजनीतिक और सार्वजनिक बहस उसका असली चरित्र दिखाती है.

कौन हैं पेटल गहलोत? (Who is Petal Gahlot?)

पेटल गहलोत जुलाई 2023 में भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी के पद पर शामिल हुईं. इससे पहले 2020 से 2023 तक वे विदेश मंत्रालय के यूरोप वेस्ट डिवीजन में अंडर सेक्रेटरी के पद पर रहीं और इस दौरान पेरिस और सैन फ्रांसिस्को में भारतीय मिशन में भी काम किया. उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र और फ्रेंच साहित्य में बैचलर डिग्री और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की. ​​बाद में उन्होंने अमेरिका के मॉन्टेरे में मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से भाषा अनुवाद और ट्रांसलेशन में मास्टर डिग्री ली.

दूत के तौर पर काम करने के अलावा, गहलोत को संगीत का भी शौक है और वे अक्सर ऑनलाइन अपने गिटार परफॉर्मेंस शेयर करती रहती हैं. इटैलियन लोकगीत बेला चियो और एलपी का गाना लॉस्ट ऑन यू का उनका वर्जन सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हुआ है.

यह भी पढ़ें :- 

UNGA में नेतन्याहू की भारी बेइज्जती, मंच पर पहुंचते ही कई देशों ने किया बायकॉट

Shehbaz Sharif UNGA Speech: Operation Sindoor पर पाकिस्तान के वो 5 झूठ, सुनकर जमीन पर पैर पटकने लगेंगे आप!

Tags: Pahalgam Terror AttackPetal GahlotPetal Gahlot UNGA SpeechPM ShehbazPM Shehbaz UNGA Speech
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
Petal Gahlot कौन हैं? जिन्होंने PM Shehbaz के एक-एक झूठ का दिया मुंहतोड़ जवाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Petal Gahlot कौन हैं? जिन्होंने PM Shehbaz के एक-एक झूठ का दिया मुंहतोड़ जवाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petal Gahlot कौन हैं? जिन्होंने PM Shehbaz के एक-एक झूठ का दिया मुंहतोड़ जवाब
Petal Gahlot कौन हैं? जिन्होंने PM Shehbaz के एक-एक झूठ का दिया मुंहतोड़ जवाब
Petal Gahlot कौन हैं? जिन्होंने PM Shehbaz के एक-एक झूठ का दिया मुंहतोड़ जवाब
Petal Gahlot कौन हैं? जिन्होंने PM Shehbaz के एक-एक झूठ का दिया मुंहतोड़ जवाब